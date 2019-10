Une 7e cérémonie du prix Bravo Entreprises! sous le signe du succès

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CECS) a remis le 7e prix Bravo Entreprises! à l'entreprise d'installation de panneaux solaires Roots Rock Solar samedi soir, à Regina. Le prix du public, lancé cette année, a pour sa part été remis à l'entreprise de nettoyage Brilliant Cleaners.

Le responsable marketing et communication du CECS Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan , Paul Léost, explique que Roots Rock Solar a été choisie notamment pour ses bons résultats aux critières relatifs aux finances, au développement d’emploi et à l'offre de services en français.

Une entreprise bien-aimée du public

Quant au prix du public, Paul Léost n'est pas surpris que Brilliant Cleaners l'ait remporté.

C’est une entreprise qui fait un beau travail et qui a déjà une belle réputation. Paul Léost, responsable marketing et communication au CECS

Il explique que ce prix a été créé pour faire participer les invités de la soirée et apporter un peu de joie à cet événement.

Selon lui, le pari est réussi, car l’anticipation était vraiment forte au moment de l’annonce du résultat . Le public a d’ailleurs tambouriné sur les tables avant l’annonce du vainqueur.

Le fondateur de Brilliant Cleaners, Joseph Haleli, dit qu’il s’agit d’une belle surprise. Il confie que pour lui le plus important est d’être entouré de personnes aimantes et qu’il place l'humain avant l’argent.

Cette année, six entreprises ont postulé dans l’une des trois catégories en lice : entreprises de transformation, immigrants en affaires et entreprises de services. Les quatre entreprises qui n'ont pas été récompensées ont pu tout de même repartir avec un trophée de participation.