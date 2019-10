Visite discrète de Fort McMurray pour Greta Thunberg

Elle y est arrivée en soirée, après sa participation à une manifestation pour le climat à Edmonton.

Greta Thunberg en a profité pour rencontrer le chef de la Première Nation Athabasca Chipewyan, Allan Adam.

« Nous avons discuté de ce qui se passe dans notre région et du fait que tout ce qui se fait à Fort McMurray affecte les membres de ma communauté. Notre Première Nation ressent définitivement les effets des changements climatiques et nous voulons plus d’actions », dit-il.

Allan Adam a expliqué à la jeune activiste que sa Première Nation utilise l’argent reçu de l’industrie des sables bitumineux pour financer des projets tels qu’une surveillance communautaire des effets des changements climatiques sur la région.

« Il a fallu quelqu’un d’Europe, une jeune femme qui a le courage de tenir tête au Canada et aux États-Unis pour leur dire que leurs émissions de gaz à effet de serre sont une catastrophe mondiale qui touche toute l’humanité », souligne-t-il.

Présence controversée.

Robbie Picard est le fondateur du groupe d’activistes Oilsands Strong et fait partie de ceux qui sont divisés sur la visite de l’adolescente.

« Elle a 16 ans et veut contribuer à faire un monde meilleur, on devrait être gentil avec elle », avance-t-il avant d’ajouter qu’elle n’en reste pas moins la dernière célébrité d’une longue série à donner son opinion sur l’industrie des sables bitumineux.

Patricia Menon vit à Fort McMurray et est présentement en 10e année.

Elle participe à un programme qui jumelle des élèves du secondaire avec des élèves du primaire dans le but de discuter d’environnement.

La visite de Greta Thunberg dans sa ville est excitante pour l’adolescente.

« Je sais que de nombreuses personnes ne sont pas contentes de sa visite et pensent qu’elle essaie de mettre fin à l’industrie des sables bitumineux, mais je suis contente qu’elle soit ici parce qu’elle nous éduque sur les changements climatiques », dit Patricia Menon.

Greta Thunberg n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

