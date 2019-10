Les libéraux ont choisi de clore leur campagne en interpellant à nouveau les électeurs québécois, écorchant au passage le Bloc québécois et le Parti conservateur. Reprenant leur slogan, ils ont insisté sur le fait que la seule façon « de continuer d’avancer » était d’accorder au Parti libéral un deuxième mandat.

Une délégation de candidats libéraux, dont certains sont des ministres du gouvernement sortant de Justin Trudeau, ont dressé le bilan des dernières semaines depuis le parc La Fontaine, à Montréal, samedi matin.

Leur constat : des progrès ont été réalisés en quatre ans, mais beaucoup de travail reste à faire. Et les libéraux comptent sur les Québécois pour leur permettre de poursuivre ce qui a été mis en marche lors de leur premier mandat.

Moi, je choisis de faire avancer le Québec à l’intérieur du Canada en jouant sur la glace, pas dans les estrades , a illustré le candidat dans Longueuil–Saint-Hubert, Réjean Hébert.

Reprenant la même ligne, son collègue Pablo Rodriguez, qui se présente dans Honoré-Mercier, a souligné que les électeurs québécois souhaitaient « être dans l’action ».

Le Bloc québécois, dont la montée dans les intentions de vote a forcé les autres partis à changer d'approche, s'est souvent retrouvé dans le collimateur des libéraux en fin de campagne. Selon Pablo Rodriguez, donner son vote au Bloc québécois revient à envoyer des députés québécois dans l'opposition plutôt que « là où ça compte, autour de la table des décisions ».

On a besoin de Québécois à Ottawa. Le Canada a besoin du Québec , a-t-il déclaré.

Depuis Port Moody, en Colombie-Britannique, le chef libéral a livré le même message que ses candidats, dénonçant le programme du Bloc québécois.

Malheureusement, hier soir, on a vu le Bloc québécois nous rappeler que leur priorité [...], ce n’est pas la lutte contre les changements climatiques, ce n’est pas de lutter contre les coupures conservatrices : c’est de préparer la souveraineté du Québec , a-t-il soutenu en faisant référence au discours prononcé samedi soir par Yves-François Blanchet.

Le chef libéral, qui a décidé de consacrer sa dernière journée de campagne à parcourir les routes de la grande région de Vancouver, juge que les Canadiens devraient plutôt concentrer leurs efforts à travailler ensemble, notamment contre les changements climatiques.

Alors c’est simple : les conservateurs feront reculer le Québec, le Bloc veut faire séparer le Québec, et nous on veut faire avancer le Québec. Pablo Rodriguez, candidat libéral dans Honoré-Mercier

Des « idées rétrogrades »

Qu'il s'agisse de pauvreté ou du vieillissement de la population, les défis à relever exigent une réponse « progressiste », selon les libéraux. Les conservateurs, eux, veulent nous ramener dans un autre siècle , a fait valoir Pablo Rodriguez.

En quatre ans, on a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Juste dans Hochelaga, c’est 16 000 familles et enfants qui ont pu bénéficier de l’allocation canadienne pour enfants , a dit la candidate Soyara Martinez.

Au nombre des mesures progressistes que promet le Parti libéral, la candidate a rappelé la bonification de l’allocation canadienne pour enfants, les prestations de maternité non imposables, l’accès plus facile aux études postsecondaires et la baisse d'impôts de la classe moyenne.

La candidate libérale dans Ahunstic-Cartierville, Mélanie Joly, a d'ailleurs mis en garde contre « les idées rétrogrades » qui représentent une menace pour les droit des femmes.

Ce n’est pas vrai qu’on va permettre à Andrew Scheer et aux conservateurs de créer des brèches dans le droit des femmes, et particulièrement le droit des femmes de choisir , a-t-elle déclaré, évoquant ainsi les positions du chef conservateur et de certains de ses candidats sur la question de l'avortement.