La SPA de l’Estrie ouvre ses portes aux visiteurs

C'est d'ailleurs la première journée porte ouverte organisée dans l’établissement désormais situé sur la rue Sauvé à Sherbrooke.

Pour la première fois, les gens ont la possibilité de visiter le refuge dans son entièreté, explique la porte-parole de l’organisme, Marie-Pier Quirion. Les gens inscrits aux visites guidées vont avoir accès aux pièces qui sont habituellement réservées seulement aux employés. Ils vont comprendre le cheminement d’un animal quand il arrive ici jusqu’à ce qu’il se rende à l’adoption.

Plusieurs activités sont organisées jusqu’à 16 h dimanche après-midi.

On a un intervenant en comportement canin qui va parler, on a du maquillage, des jeux gonflables, quelqu’un qui fait un parcours d’agilité avec des chiens , ajoute la porte-parole.

Un changement qui fait la différence

Depuis un an, le nouveau refuge offre un environnement beaucoup plus confortable aux différents animaux.