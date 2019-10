Plus de 26 000 coureurs attendus dans les rues de Toronto

Voici quelles routes seront fermées à Toronto alors que plus de 26 000 coureurs seront dans les rues de la Ville reine dimanche pour le 30e marathon Scotiabank Toronto Waterfront.

Les coureurs prenant part au marathon et au semi-marathon partiront à 8 h 45 de la ligne de départ à l’intersection de l’avenue University et la rue Queen. Les coureurs de la course du 5 km commencent à 8 h 15 sur la promenade Rememrance le long de la rive du lac Ontario.

Carte du parcours du marathon de Toronto. Photo : Capture d'écran Google Maps

Un grand nombre de routes sont fermées

Routes fermées jusqu’à 20 h dimanche :

La rue Bay entre les rues Queen et Dundas.

La rue Hagerman entre les rues Bay et Elizabeth.

La Rue Elizabeth entre les rues Hagerman et Dundas.

La rue Albert entre les rues Bay et James.

La rue James entre les rues Queen et Albert.

De 4 h à 11 h

L’avenue University entre les rues Dundas et Front.

La rue Armory entre les avenues Center et University

De 4 h à 16 h

La rue Bay entre la rue Queen et le boulevard Lakeshore.

De 5 h à 13 h

Le boulevard Lakeshore entre l’avenue Windermere et la chaussée Don.

De 6 h à 23 h

Les rues Queen, Richmond, et Adelaide entre les rues Simcoe et Yonge.

La rue York entre les rues Queen et Richmond.

De 6 h à 13 h

La rue Queen entre l’avenue University et la rue Yonge.

La rue Bay entre le boulevard Lakeshore et le quai Queens.

Exceptions : la voie en bordure en direction est sur le boulevard Lakeshore Ouest à partir de l'avenue Windermere jusqu’à Oarsman Drive pour permettre l'accès au Boulevard Club et à la Légion royale canadienne. L'accès au NCSM York, au parc Coronation et à la place de l’Ontario sera autorisé à partir de la route Stadium.

De 6 h à 15 h 30

Les voies en direction est de la rue Front uniquement entre les rues Church et Jarvis.

La rue Wellington entre les rues Church et York.

Les rues Richmond, Adelaide,et Temperance entre les rues Sheppard et Yonge.

De 7 h à 13 h

Queens Quay Ouest en direction est uniquement entre les rues Bay et Parliament.

De 7 h 30 à 15 h 30

La rue King Ouest entre les rues York et Yonge.

De 8 h à 10 h

L’avenue University / Queens Park Crescent entre les rues Dundas et Bloor.

De 8 h à 10 h 15

La rue Bloor entre les rues St. George et Bay.

La rue St. George entre les rues Bloor et Harbord.

La rue Harbord entre les rues St. George et Bathurst.

De 8 h à 10 h 45

La rue Bathurst entre la rue Harbord et le boulevard Lake Shore.

De 8 h à 11 h

Le boulevard Fort York entre la rue Bathurst et le boulevard Lake Shore.

De 8 h à 13 h 30

La rue Cherry entre le boulevard Lakeshore et l'avenue Eastern.

De 8 h à 14 h

La rue Mill entre la rue Cherry et l’avenue Bayview.

L’avenue Bayview entre la rue Mill et la route Rosedale Valley.

De 8 h à 15 h

L’avenue Carlaw entre l’avenue Eastern et le boulevard Lakeshore Est.

Le boulevard Lakeshore Est entre les avenues Carlaw et Woodbine.

La rue Queen entre les avenues Woodbine et Beech.

De 8 h à 15 h 30