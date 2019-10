Trump renonce à accueillir le G7 dans son golf en Floride

Du fait à la fois de l'hostilité folle et irrationnelle des médias et des démocrates, nous n'envisagerons plus le Trump National Doral de Miami pour accueillir le G7 en 2020. Nous entamerons la recherche d'un autre site, y compris éventuellement Camp David, immédiatement , a-t-il écrit sur Twitter, réagissant à des accusations de corruption.

