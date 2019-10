Lente reconstruction à Magog après un incendie historique

Un an plus tard, Linda Gaudreau est la seule commerçante à s'être relocalisée. Elle avoue que la dernière année n'a pas été de tout repos.

Ç’a été un événement qui fait qu'on se repositionne dans la vie. On prend des temps d'arrêt pour se dire où est-ce qu'on en est rendu. Linda Gaudreau, propriétaire du salon de coiffure Le Salon

La propriétaire a accusé durement le coup, alors qu’elle venait tout juste de terminer de payer l’hypothèque de son salon de coiffure.

Le temps d'arrêt de Linda Gaudreau a été nécessaire également pour les propriétaires des bâtiments démolis.

Chantier au ralenti

Un an après le pire incendie de l'histoire du centre-ville de Magog, plusieurs terrains sont toujours vacants.

Il y a des pourparlers, il n’y a pas de projet ou de permis officiel de déposés, mais il y a des pourparlers avec les propriétaires qui souhaitent rapidement reconstruire , explique la conseillère municipale Nathalie Pelletier.

Un an après l'incendie au centre-ville de Magog

La Ville confirme que la vocation des premiers étages des futurs bâtiments devra être consacrée à des commerces. Pour le reste, elle est ouverte.

On tient à avoir la trame commerciale et à la poursuivre jusqu'à la rue Sherbrooke puis en haut il pourrait y avoir des bureaux, du logement, ça il n’y a pas de problème on est très ouverts , décrit-elle.

Une reconstruction que la ville souhaite la plus rapide possible, notamment avec la réfection de la rue qui a été entamée cet été.

Reconstruction sur fond de travaux routiers

La reconstruction de la rue principale, amorcée en avril dernier, est effectivement un enjeu de taille pour les commerçants du centre-ville. L'été terminé, ils sont nombreux à constater l'ampleur des dégâts.

La semaine, ce n'était pas "normal", mais quand même, il y avait des gens qui nous encourageaient, mais la fin de semaine, les touristes n'étaient pas là. Maryse Malo, copropriétaire de l'Atelier C

La copropriétaire de Lunetterie Sun Design, Jocelyne Aberkane, confirme que l’été a été difficile pour les commerçants.

Le chantier tire à sa fin au centre-ville de Magog après un été bien chargé. Photo : Radio-Canada

Quand même on survit. On a bien géré les autres années avant on était préparé, mais ça été une année difficile-là , souligne-t-elle.

La propriétaire de la boutique l'infusion thé et lumière, Josée Descôteaux, explique elle aussi être soulagée que cette période difficile soit maintenant derrière elle.

Des fois on se prépare, mais l'impact n'est pas toujours ce à quoi on s'attendait, mais on se croise les doigts et des fois on dit bonne chance à tout le monde. Ouais, on est passé au travers , souffle-t-elle.

La Ville confirme que les travaux routiers seront terminés pour le début du mois de décembre.

D’après le reportage de Mélissa Fauteux