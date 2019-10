Cam Levins a les Jeux olympiques en ligne de mire pour le marathon de Toronto

Alors qu'il courait la distance pour la première fois de sa carrière il y a un an, Cam Levins avait battu le record canadien du marathon en terminant premier parmi les Canadiens, et quatrième au classement général, en 2 h 9 min 25 sec. Il battait ainsi le record national de Jerome Drayton qui détenait depuis 1975.

Mais Cam Levins, âgé de 30 ans, n'a plus couru de marathon depuis sa performance de l'année dernière.

Une blessure au genou droit l'a forcé à se retirer du marathon de Londres en avril. Il a également quitté le semi-marathon Rock 'n' Roll Philadelphia après cinq kilomètres le 15 septembre en raison d'une fatigue résiduelle après deux nuits de sommeil atroce.

Je me sentais prêt et ne pas pouvoir voir où je me situe en matière de condition physique en situation de course, c'était frustrant , a confié Cam Levins plus tôt cette semaine lors d'un entretien téléphonique depuis son domicile à Portland, en Oregon.

Cela a changé les choses [pour Toronto] parce que je ne connais pas tout à fait ma condition par rapport à l'année dernière. Cam Levins

Les admirateurs ne devraient pas s'attendre à une autre performance record de Cam Levins, a déclaré son entraîneur Eric Houle, pour dimanche. La journée devrait être principalement ensoleillée avec une température d'environ 10 °C au départ du marathon IAAF GOLD LABEL à 8 h 45 HE.

Cam Levins a connu plusieurs blessures. (archives) Photo : Athletics Canada

Objectif : les Jeux Olympiques

Cam Levins a des préoccupations plus pressantes que d'établir un nouveau record lors de la course de cette année, qui sert aussi d’épreuve de sélection canadienne pour les Jeux olympiques.

Je veux m'assurer d'être sur la ligne de départ pour les Jeux olympiques. Cam Levins

Le coureur commandité par Hoka One One a surtout un objectif en tête, les Jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain. Si je peux réduire mon temps [dimanche], tant mieux, mais je serais parfaitement satisfait si je me qualifie pour les Jeux olympiques.

Le natif de Black Creek, en Colombie-Britannique, se qualifierait automatiquement en devenant de nouveau le champion canadien et en terminant avec le temps conforme à la norme olympique de 2:11:30.

Les autres aspirants d’Équipe Canada qui respecteraient ce temps devront attendre le 1er juin, date à laquelle les sélections seront annoncées.

La seule apparition de Cam Levins aux Jeux olympiques date de 2012 lorsqu'il a concouru sur la piste à Londres, se classant 11e au 10 000 mètres et 14e au 5000 mètres.

Au lieu de courir aux Jeux de Rio en 2016, il avait été opéré cet été-là pour réparer un tendon déchiré au pied gauche, des fractures de fatigue, une épine osseuse et des fragments d’os avant de se consacrer au marathon fin 2017.

Ce n’est qu’en juillet dernier que le coureur est retourné à l’entraînement sur la piste.

J'aimerais vraiment courir [sur la piste] à nouveau et voir où en sont les choses , a déclaré Cam Levins, qui a été le premier Canadien à recevoir le prix Bowerman en 2012 à titre d'athlète par excellence en piste et pelouse dans la NCAA.

Je suis heureux que l'occasion se présente à nouveau, peu importe l’issue , a-t-il déclaré.

Cam Levins, qui fréquentait l'Université Southern Utah, est retourné à Cedar City pour s'entraîner au marathon durant des séances d'un mois consistant à courir en altitude après la course de Philadelphie pour travailler avec Eric Houle, son ancien entraîneur d'université.

Cam Levins a déclaré que le plus grand changement en vue du 30e marathon de Toronto a été de modifier sa vitesse pendant les séances d'entraînement tout en maintenant le rythme qu'il veut atteindre.

Je ne suis pas particulièrement inquiet pour ma forme physique , a-t-il par ailleurs indiqué. Il y a une section, entre le 20e et 30e kilomètre [sur le parcours de Toronto], qui sera importante. Et en fonction de la météo, dans les huit derniers kilomètres vous retournez dans le vent et cela peut vraiment casser [ votre rythme] si vous ne faites pas attention , explique-t-il.

Si je cours bien pour les 10 derniers kilomètres comme je l'avais fait l'année dernière, ça pourrait être un avantage considérable pour moi.

Avec les informations de Doug Harrison, CBC Sports