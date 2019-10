« Moi j’vote », la bière qui veut envoyer les électeurs aux urnes

Le responsable de plancher de la microbrasserie, Mario Dugré, estime qu’environ 150 litres de cette bière ont déjà été vendus.

Ça apporte justement à la discussion. Avec une bière, il y a toujours matière à discuter de tout! Mario Dugré, responsable de plancher, microbrasserie À la fût

Je pense que c’est important que les gens participent aux élections de quelconque façon, dit-il. [Il faut] que les gens aillent voter en masse.

La microbrasserie À la fût de Saint-Tite a ajouté la bière «Moi j'vote» à son ardoise. Photo : Radio-Canada

Du côté de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), une campagne a été mise en place avec l’appui de l’Association générale des étudiants. Affiches, site web, débat, publications Facebook ont été utilisés pour inciter les jeunes qui ne se sont pas déjà prévalus de leur droit de vote à le faire lundi.

C’est la deuxième fois qu’une telle campagne est mise sur pied, après celle pour les élections provinciales de 2018.

L’université trifluvienne a accueilli un bureau de vote sur le campus du 5 au 9 octobre dernier. Selon le directeur du scrutin de Trois-Rivières, Robert Ricard, 1000 personnes ont voté à l'UQTR durant ces 5 jours du vote : 500 de la circonscription et 500 de l'extérieur.

Il n'y a pas que les jeunes qui sont ciblés. Depuis le début du mois d'octobre, le Groupe Maurice en profite pour mettre en valeur le vote des aînés, bien qu'il affirme ne pas nécessairement les inciter à aller voter.

Le Groupe Maurice encourage les aînés à aller voter à l'aide d'affiches publicitaires. Photo : Radio-Canada

Selon Jean-François Daoust, post-doctorant en sociologie à l'Université McGill, l'enjeu principal pour encourager les électeurs à se rendre au bureau de scrutin demeure de rendre la politique intéressante.

Ce qui est le plus déterminant, c'est à quel point on est intéressés par la politique et à quel point on trouve que c'est un devoir d'aller voter , note-t-il.

Les campagnes qui incitent la population à aller voter ne sont pas régies par la loi sur les élections. Il est donc impossible de savoir qui les financent, ni de connaître les montants investis.

Selon un reportage de Pascale Langlois