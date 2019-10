Sylvain Gaudreault rencontre le comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda

Le porte‑parole du Parti québécois en matière de santé, d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'énergie, Sylvain Gaudreault, était à Rouyn-Noranda samedi après-midi.

Il a tenu à prendre le pouls du comité citoyen ARET parce qu’il se dit interpellé par le dossier de l’arsenic.

C’est de porter ce message auprès du gouvernement. C’est de s’assurer que le gouvernement fasse un suivi. Ce n’est pas tout de dire à la compagnie que je veux un plan d’action avant le 15 décembre. Il faut se donner les moyens pour que le plan d’action soit suivi et soit bien fait , mentionne le député.

La visite du député de Jonquière est bien accueillie par la co-porte-parole du comité citoyen ARET, Valérie Fournier.