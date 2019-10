Fierté LGBT dans les écoles : une Église a mobilisé ses membres avant le vote à Regina

Le pasteur Terry Murphy confirme que sa communauté chrétienne a d’abord reçu un courriel indiquant que la motion serait présentée et qu’elle l’a fait suivre aux membres de sa liste de diffusion.

Il nie toutefois avoir lui-même pris connaissance du contenu du courriel ou de l’identité de son auteur en raison de problèmes informatiques.

« Je ne l’ai pas lu, mais on nous a demandé de le faire suivre aux membres de notre communauté, ce qu’on a fait, pour faire savoir aux gens qu’un vote aurait lieu en lien avec cette motion », explique-t-il.

Selon lui, l’envoi de courriels aux membres de sa communauté pour les tenir au courant d’enjeux de société est tout à fait normal. Il cite notamment une initiative semblable tenue lorsque la Ville de Regina a voulu adopter son règlement sur les salons de massage.

Une question morale

Questionné sur ses appréhensions face aux célébrations de la Fierté LGBTQ2+, le pasteur ne cache pas ses inquiétudes en voyant le développement des célébrations sur le continent.

« En Amérique du Nord, on lit toute sorte de choses sur des travesties lisant des contes dans les bibliothèques publiques et je crois que ça a aussi lieu au Canada. Ça nous dérange et ça nous inquiète. »

Selon lui, le genre de question que soulèvent les célébrations de la Fierté relève de l’ordre moral et ne devrait pas être traité à l’École. Celle-ci devrait plutôt se concentrer sur les mathématiques, la lecture, l’écriture et les sciences sociales, croit-il.

« Comme parents, nous sommes préoccupés par la façon dont nos enfants sont éduqués. On les envoie à l’école pour qu’ils soient instruits et prêts à affronter la vie, pas endoctrinés à coup de normes morales contraires à celles de l’Église. »

C’est pourquoi le pasteur a choisi d’informer ses fidèles de la tenue du vote. Il s’agit, selon lui, d’un « sujet brûlant » qui mérite l’attention de sa communauté.

« On n’essaie pas de priver les autres de leurs droits, juste de protéger les nôtres », soutient-il.