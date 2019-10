2000 coureurs de plus pour la Grande marche de Pierre Lavoie

Plus de 7000 marcheurs, soit 2000 de plus que l'an dernier, ont pris part à la Grande marche organisée par Pierre Lavoie pour soutenir les saines habitudes de vie, à Québec.

Le départ a eu lieu à 11 h 00 à la fontaine de Tourny, sur la colline Parlementaire. Les marcheurs ont emprunté un parcours de cinq kilomètres différent de l'année dernière et ont contourné les plaines d'Abraham, au lieu de marcher sur la rue Saint-Jean.

Pierre Lavoie participait à la marche avant de se diriger à Drummondville, où il accompagnera d'autres marcheurs.

On a 2000 marcheurs de plus que l'an dernier, 7000 marcheurs. Québec, c'est un endroit extrêmement important pour nous. On a beaucoup de médecins qui s'impliquent , explique l'ancien cycliste.

Lorsque les patients nous voient faire l'activité, lorsqu'ils voient tout le monde participer, ça leur donne de la [détermination] , ajoute la médecin omnipraticienne, Annie Saint-Martin, qui participaient à la marche avec plusieurs de ses collègues.

L'autocar de la Grande marche devançait les milliers de participants. Photo : Radio-Canada

L’événement a lieu en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

C'est bon pour le moral, l'esprit, la tête. Tout le monde est de bonne humeur , s'est réjouie une des marcheuses.

Plus de 100 marches ont lieu partout dans la province, le 18, 19 et 20 octobre.