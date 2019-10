Le Centre islamique de l’Outaouais convie des candidats de Gatineau à un débat électoral

Une demi-douzaine de candidats des circonscriptions de Gatineau et de Hull–Aylmer vont croiser le fer lors d’un débat organisé par le Centre islamique de l’Outaouais (CIO), samedi soir.

Six candidats ont accepté l’invitation du CIOCentre islamique de l’Outaouais . Mike Duggan, Greg Fergus, Nicolas Thibodeau et Joanie Riopel, qui se présentent respectivement pour le Parti conservateur du Canada, le Parti libéral du Canada, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois dans Hull–Aylmer, seront de la partie.

Éric Chaurette et Geneviève Nadeau, qui briguent le poste de député de Gatineau pour le NPDNouveau Parti démocratique et le Bloc Québécois, participeront également aux échanges. Le Parti vert et le Parti populaire, eux, n’ont délégué aucun candidat.

La loi québécoise sur la laïcité de l’État, qui a été l’un des sujets chauds de la campagne fédérale, sera certainement au cœur des discussions, samedi soir.

Dans ce débat, Justin Trudeau s’est présenté comme le champion des minorités religieuses. Le chef libéral est le seul à affirmer qu’il n’hésiterait pas à intervenir devant les tribunaux pour protéger leurs droits.

Le conservateur Andrew Scheer et le néo-démocrate Jagmeet Singh assurent qu’ils ne vont pas intervenir dans ce dossier, alors que le bloquiste Yves-François Blanchet appuie la loi québécoise.

L’Ottawa Muslim Association, un organisme non partisan de la capitale, a lui aussi organisé une joute semblable le 13 octobre dernier, événement durant lequel l’immigration, l’environnement, l’économie et l’islamophobie ont été abordés.

Avec les informations d'Ismaël Sy