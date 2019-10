Ordre national du mérite agricole : des fermes de l'Abitibi-Témiscamingue récompensées

La Ferme avicole Paul Richard et Fils de Rivière-Héva s'est distinguée au 130e gala de remise des prix de l’Ordre national du mérite agricole de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec tenu vendredi à Rouyn-Noranda.

L'entreprise s'est classée première en région et deuxième au niveau national de la catégorie or et a remporté le prix La Coop fédérée à l’agroenvironnement.

Pour sa part, la ferme Ferme Racicot-Lalancette de Rochebaucourt a obtenu le deuxième rang régional dans la catégorie or.

L'entreprise les Serres Gallichan termine au 1er rang régional et gagnante nationale dans la catégorie bronze de l'ordre du mérite agricole.

Elle s'est également vue décerner le prix régional du Mérite Promutuel Assurance de la prévention.

La Ferme Carpentier et Fils de Béarn a fini au 2e rang régional dans la catégorie bronze et la Miellerie de la Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figuery termine 3e en région dans le bronze en plus d'obtenir la Mention spéciale de l'agrotourisme.

L’Ordre national du mérite agricole vise à encourager les agriculteurs.