Scheer refuse de confirmer si le PCC a engagé une firme pour salir le parti de Bernier

Le chef conservateur Andrew Scheer a refusé à de multiples reprises samedi de dire si son parti a bel et bien engagé une firme de communications politiques pour ternir l’image du Parti populaire et de son chef, Maxime Bernier.

Pressé par les journalistes d'expliquer les circonstances qui ont mené le Parti conservateur à faire appel aux services de l’ancien stratège libéral Warren Kinsella dans la campagne électorale, tel que révélé par CBC/Radio-Canada et le Globe and Mail, Andrew Scheer n’a eu qu’une seule et même réponse.

Notre parti ne fera pas de commentaire sur les contrats qu’on a [octroyés] ou non. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

Appelé à clarifier pourquoi il refusait de répondre, le chef conservateur a répété la même phrase, ajoutant qu’il s’agissait « d’un enjeu interne du parti ». La veille, un porte-parole du Parti conservateur avait aussi refusé de commenter l'affaire, relayant sensiblement le même message.

Selon une source confidentielle consultée CBC/Radio-Canada, le Parti conservateur (PCC) a embauché l’entreprise de communications politiques de M. Kinsella afin d’attaquer et de discréditer Maxime Bernier et le Parti populaire (PPC) sur les réseaux sociaux.

Le plan, baptisé « Projet Cactus », avait aussi pour objectif d’écarter des débats officiels le chef du PPC et député sortant de Beauce, qui a claqué la porte du Parti conservateur en août dernier pour ensuite fonder sa propre formation politique. Maxime Bernier était aussi arrivé deuxième lors de la course au leadership du Parti conservateur, tout juste derrière Andrew Scheer.

La campagne négative du PCC dénoncée

De l’avis de Justin Trudeau, le recours à une firme de relations publiques pour salir l’image de Maxime Bernier et de son parti s’inscrit dans la lignée de ce qu’ont fait les conservateurs tout au long de la campagne, à savoir utiliser une politique de peur .

Le chef du Parti libéral a réagi samedi matin devant des partisans réunis à Hamilton, en Ontario, dans une circonscription néo-démocrate convoitée par les libéraux. Je crois que nous avons pu constater durant toute cette campagne que les conservateurs ont eu besoin d’avoir recours à une politique de peur et d’inventer des histoires. Pourquoi? Parce qu’ils n’ont rien d’autre à offrir aux Canadiens que des coupes qui valent 53 milliards de dollars , a-t-il déclaré, rapidement enterré par les applaudissements de la foule.

Nous allons continuer de mettre de l’avant une vision positive et laisser les conservateurs poursuivre leur logique de couper et diviser. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, nullement surpris, a abondé dans le même sens que son vis-à-vis libéral, soulignant que cette attitude correspondait au ton observé durant la campagne électorale .

Vraiment, les luttes fratricides entre les conservateurs et M. Bernier, ça leur appartient , a-t-il indiqué samedi matin, alors qu’il faisait campagne à Longueuil.

Laissant entendre que son parti avait également été visé par les campagnes et les attaques des conservateurs, le chef du Bloc québécois a jugé que les troupes d’Andrew Scheer devaient manquer de choses positives à dire sur eux-mêmes et ont plutôt mis leur énergie à dire des choses négatives .

Samedi, le chef conservateur s'est défendu en affirmant que la plateforme de son parti était positive et offrait de l’espoir et des opportunités aux Canadiens.

Le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh a quant à lui qualifié de « troublantes » ces révélations.

J’ai été très clair : j’ai déjà dit que quelqu’un comme Maxime Bernier ne devrait pas bénéficier d’une tribune pour exprimer des idées haineuses, qui [veulent] diviser , a-t-il déclaré.

Il est toutefois « important » que chacun ait le droit d’exprimer des idées, tant qu’elles ne sont pas haineuses, a-t-il nuancé.

Quant au chef conservateur et à son refus de répondre aux questions des journalistes, Jagmeet Singh a indiqué que les Canadiens étaient en droit de s’attendre à de la transparence de leurs leaders .

Bernier veut des dons et une enquête

Dans l'infolettre du Parti populaire publiée samedi, Maxime Bernier demande à ses partisans de l'aider financièrement à ramener le bon sens et l’intégrité dans la politique canadienne grâce à un don de 10 $.

Tout comme Trudeau, Andrew Scheer est prêt à dire et à faire n’importe quoi pour obtenir le pouvoir. Il est prêt à voler l'élection avec des mensonges et des manipulations , peut-on y lire.

Le chef du Parti populaire entend aussi demander une enquête afin d'« aller au fond de cette histoire ». Il tiendra un point de presse à ce sujet samedi après-midi.