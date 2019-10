Des milliers de chasseurs à l’orignal au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Des milliers de chasseurs arrivent au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie alors que la saison de la chasse à l’orignal avec arme à feu a commencé samedi matin et se poursuivra jusqu’au 27 octobre.

Peter Camden affirme que la saison actuelle se déroule très bien dans sa zone d’exploitation contrôlée, la ZEC du Bas-Saint-Laurent.

C’est notre record de récolte, d’ailleurs, cette année. On a 203 bêtes qui ont été récoltées lors de la saison à l’arc et l’arbalète , précise-t-il. On s'attend à environ 1400 et 1500 chasseurs d'inscrits sur le territoire , souligne-t-il.

Selon ses prévisions, plus de 300 bêtes devraient être récoltées pendant la saison de chasse à l’arme à feu, ce qui pourrait porter le nombre total de bêtes abattues sur le territoire de la ZECZone d’exploitation contrôlée du Bas-Saint-Laurent à au-delà de 600.

La saison étant permissive cette année, les chasseurs auront la possibilité de récolter tant le mâle que la femelle et le faon, explique le gestionnaire de la ZECZone d’exploitation contrôlée . Cela diffère d’une année restrictive comme l’an dernier, où moins de 300 bêtes ont été abattues sur ce territoire.

Au total, en 2014, 2885 orignaux ont été abattus dans la zone 2, alors qu’en 2018, il y en a eu 2913, soit une augmentation d’à peine 1 %.

La zone 2 dans le Bas-Saint-Laurent Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Météo

La température fraîche peut elle aussi être un facteur d’augmentation du nombre de bêtes récoltées au cours de la saison, selon Alain Poitras, président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

M. Poitras estime que les prévisions météorologiques où le mercure va osciller autour de 8 à 10 degrés en journée et être près du point de congélation la nuit sont de bon augure pour la chasse. Il précise que les gros vents sont toutefois néfastes pour la chasse.

Par ailleurs, les tiques qui font sentir leur présence depuis plusieurs années au sein du cheptel pourraient être moins présentes cette année.

Les dernières années, [les orignaux] étaient pratiquement tous porteurs de tiques , signale M. Camden. Cette année, on pense qu’il va y avoir une baisse, parce qu’on a un printemps qui s’est étiré. Il y a eu de la neige au sol très tard en mai , explique-t-il.

Une femme chasse. Photo : Getty Images

Conseils et mises en garde

Les agents québécois de la protection de la faune assurent qu'ils seront présents sur le terrain pour faire respecter la réglementation en vigueur et pour assurer la sécurité des chasseurs.

L'agent Alexandre Andichou rappelle quelques conseils et mesures de sécurité à respecter pour que tous connaissent une bonne saison de chasse :

Portez un dossard. « Que vous soyez chasseur ou accompagnateur, vous devez l’avoir en tout temps lorsque vous pratiquez une activité de chasse. »

Identifiez votre gibier. « Quand vous allez faire feu sur un animal, il faut prendre le temps de savoir sur quoi on tire. »

Portez votre permis de chasse.

Déchargez vos armes pendant le transport.

Avisez vos proches de l’endroit où vous prévoyez chasser.

C’est sûr qu’on va être sur le terrain pendant la période de chasse. C’est là qu’on voit le plus nos chasseurs , avertit l'agent de la faune.

Avec les informations de Geneviève Génier-Carrier