Encore plus d’initiatives vertes au Salon de la famille écoresponsable

Le salon se tient désormais sur deux journées plutôt qu’une seule comme l’an passé. [Grâce à ça] On est capable de proposer beaucoup plus d’activités et de conférences, explique l’une des cofondatrices, Liliane Carvalho. Les activités sont également une nouveauté.

Les intéressés pourront par exemple prendre part à un atelier de cuisine pour préparer des boules d’énergie. Ce sont comme des barres tendres, mais en forme de boule , clarifie Liliane Carvalho.

On a eu beaucoup de demandes des exposants, on était complets dès le mois d’avril. On a eu une grosse sélection à faire. Tous les exposants ont les mêmes valeurs que nous. Ils ne pensent pas juste à vendre un produit [...] ils vont donner beaucoup d’information , renchérit Liliane Carvalho.

Le Salon c’est la place pour venir savoir quels gestes je peux adopter qui vont faire une différence [...] Cette année on vise encore plus à informer et je pense qu’on va avoir un impact encore plus grand. Hélène Boissonneault, cofondatrice, Salon de la famille écoresponsable

Hélène Boissonneault animera pour sa part un atelier de discussion sur l’environnement avec les enfants. On voulait vraiment que les enfants et les parents aient leur place [...] on s’entend que les enfants sont beaucoup concernés et allumés sur l’écoresponsabilité, c’était important pour nous de les intégrer , ajoute la cofondatrice.

Deux conférences seront également proposées pendant la fin de semaine. Ces évènements affichent déjà complet.

Francis Gendron de Solutionera va venir nous parler des maisons écologiques. Dimanche matin, il y aura un déjeuner-conférence sur comment rallier notre entourage au mode de vie zéro déchet , dit Hélène Boissonneault.

L'évènement est gratuit.