Le dirigeant régional catalan appelle à des pourparlers avec Madrid

Nous exhortons le chef du gouvernement [le socialiste Pedro Sanchez] à fixer aujourd'hui même un jour et une heure pour nous asseoir à une table de négociation sans conditions [...] C'est sa responsabilité et son obligation , a déclaré M. Torra aux journalistes, ajoutant que les violences de cette semaine ne reflétaient pas la nature pacifique du mouvement indépendantiste catalan.

La violence n'a jamais été et ne sera jamais notre voie, ni à Barcelone, ni à Tarragone, ni à Lleida, ni à Gérone. Quim Torra, chef régional indépendantiste de Catalogne

En exigeant des négociations « sans condition », Quim Torra veut que la question d'un référendum d'autodétermination puisse être abordée.

Cela fait longtemps que nous demandons ce processus de négociation pour une résolution politique d'un conflit politique. Aujourd'hui, c'est plus urgent que jamais , a-t-il ajouté.

Cet appel intervient au lendemain de la cinquième nuit consécutive de violence à Barcelone, lorsque des jeunes masqués ont bloqué des routes avec des poubelles en feu et jeté des pierres sur les forces de sécurité. La police a riposté en tirant à plusieurs reprises des grenades fumigènes et des gaz lacrymogènes.

Selon les autorités, 182 personnes ont été blessées dans la région, dont 152 à Barcelone. Quelque 17 policiers ont également eu besoin de soins hospitaliers dans la ville.

La police a déclaré avoir arrêté 54 personnes le cinquième jour des affrontements déclenchés par des jugements de la Cour suprême d'Espagne, qui a infligé de longues peines de prison à neuf dirigeants catalans qui ont organisé un référendum sur l'indépendance en 2017, interdit.

M. Torra a déclaré plus tôt cette semaine que la Catalogne devrait tenir un nouveau vote sur l'indépendance de l'Espagne d'ici deux ans. Samedi, il a dit que la volonté du peuple serait respectée. Nous irons aussi loin que le peuple catalan le voudra , a-t-il dit.

L'indépendance est une question qui divise fortement la Catalogne, qui est la région la plus riche d'Espagne, avec un sondage en juillet montrant un soutien à la sécession à son plus bas niveau en deux ans, avec 48,3 % de personnes contre et 44 % en faveur.