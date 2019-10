Victoire de l’Océanic contre les Remparts

L’attaquant Adam Raska de l'Océanic a compté le premier but de la partie en avantage numérique avec l’aide de Cole Cormier et de Zachary Massicotte après plus de 13 minutes de jeu en première période.

Isaac Belliveau a renchéri avec un but alors qu’il restait moins d’une minute à faire en deuxième période, comptant son deuxième but de la saison avec l’aide de Vincent Martineau et de Cédric Paré.

Félix Bibeau des Remparts a pour sa part déjoué le gardien de l’équipe bas-laurentienne Colten Ellis après plus de 7 minutes de jeu en troisième période alors que l’équipe de Québec se trouvait en avantage numérique.

La troupe de Serge Beausoleil a effectué 38 tirs dans la direction du gardien de but et ancien membre de la formation rimouskoise Carmine-Anthony Pagliarulo, alors que les opposants ont lancé à 15 reprises en direction d'Ellis.

Le gardien des Remparts a d’ailleurs mérité la première étoile du match alors qu’Adam Raska et Zachary Massicotte ont eu droit à la deuxième et la troisième étoile respectivement.

L’Océanic se trouve en deuxième position de l'association Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et troisième au classement général, derrière le Phœnix de Sherbrooke et les Islanders de Charlottetown.

La revanche aura lieu dimanche alors que l’Océanic accueillera les Remparts au Colisée Financière Sun Life de Rimouski à 15 h.