Le représentant américain Elijah Cummings, décédé jeudi, sera exposé au Capitole

Le représentant de 68 ans, défenseur des droits civiques, comptait 22 ans de service au sein de la Chambre des représentants. Il est décédé jeudi de problèmes cardiaques.

Il représentait la ville de Baltimore et des régions avoisinantes du Maryland, et présidait la Commission de surveillance et de contrôle des agences fédérales.

Dans ce poste, Cummings a mené des enquêtes sur les finances personnelles de Donald Trump et les abus possibles au sein des organismes fédéraux.

Les membres du Congrès assisteront à une cérémonie officielle en l'honneur de M. Cummings jeudi prochain dans le Statuary Hall, une pièce du Capitole qui abrite des statues offertes par chacun des 50 États américains.