Près de 3 millions de Britanno-Colombiens n'ont pas encore voté

Sur les 3 633 502 électeurs inscrits en Colombie-Britannique, 689 690 électeurs ont voté par anticipation du 11 au 14 octobre, soit 19 % des électeurs inscrits.

Aujourd'hui, jour d'élection, les bureaux de vote de la Colombie-Britannique sont ouverts de 7 h à 19 h.

Contrairement à l'élection provinciale, l'élection fédérale ne permet pas de voter dans le bureau de son choix. L'électeur doit se rendre au bureau de vote où il est inscrit et dont l'adresse est indiquée sur la carte d'information de l'électeur qu'il a reçue par courrier, de même que sur le site Internet d'Élections Canada.

Toutefois, l'électeur peut encore s'inscrire ou mettre à jour ses renseignements le jour de l'élection, soit sur le site d'Élections Canada, soit dans le bureau de vote correspondant à son adresse.

Pour voter à l'élection fédérale, il faut être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et prouver son identité et son adresse.

En guise de preuve d'identité, l'électeur peut présenter une pièce officielle, telle que le permis de conduire, ou deux pièces d'identité dont au moins une comporte son adresse actuelle.

Une personne qui ne peut présenter de pièce d'identité doit être accompagnée d'une personne qui la connaît et qui est inscrite au même bureau de vote qu'elle pour qu'elle se porte garante de son identité.

Les électeurs qui sont employés d'une entreprise et qui travaillent le jour du vote peuvent demander trois heures d'absence consécutive. Dans certains cas, l'employeur peut les autoriser à commencer plus tard ou finir plus tôt. Le temps accordé pour aller voter ne peut être déduit du salaire.

Les personnes qui résident dans des établissements de soins de longue durée peuvent bénéficier du passage d'un bureau de vote itinérant. Elles doivent en faire la demande au chef de l'établissement.

Les membres des Forces armées canadiennes ont généralement la possibilité de voter sur leur base ou dans leur unité.

Des outils pour les personnes ayant un handicap

Une personne qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagnée d'un proche ou d'un intervenant, à condition que celui-ci prête serment, ou d'un travailleur électoral.

Élections Canada indique aussi que les bureaux de vote proposent des outils en braille, des loupes et de gros crayons pour les personnes qui auraient des difficultés à cocher le nom de leur candidat.

Or, si un accompagnant est autorisé dans certains cas, l'usage d'un appareil photo est interdit. Celles et ceux qui sont tentés de partager leur fierté d'avoir voté sur les réseaux sociaux sont invités à le faire à l'extérieur du bureau de vote.