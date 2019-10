Levée des restrictions sur les productions agricoles après l'incendie de l'usine à Rouen

Cette décision fait suite à un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) remis dans la journée.

Elle concerne le miel, les œufs, les poissons d'élevage ainsi que les produits végétaux.

Les restrictions sur le lait et les produits laitiers ont été levées lundi dernier au vu d'un premier avis de l'ANSES, rappelle le ministère.

L'avis de l'ANSES rendu vendredi s'appuie sur 502 résultats d'analyses effectuées sur des produits soumis à restriction qui ont été prélevés entre le 28 septembre et le 10 octobre dans des « exploitations sentinelles » réparties dans les cinq départements frappés par ces mesures.

Ces résultats sont conformes dans leur forme consommée et présentent des résultats en deçà des valeurs réglementaires .

Seuls quatre échantillons de légumes prélevés dans la Somme présentent des teneurs en plomb supérieures à leur teneur maximale réglementaire respective. Toutefois, souligne le ministère, ces légumes prélevés ne correspondent pas à des formes directement consommables, car non lavées et non pelées. Ainsi, la carotte une fois lavée présente des teneurs normales.

L'ensemble des restrictions de commercialisation sur les productions agricoles sont levées , écrit le ministère.

Un dispositif de surveillance reste en place.

L'usine Lubrizol de Rouen a été le théâtre d'un incendie le 26 septembre au matin. Plus de 5250 tonnes de produits chimiques ont été brûlées dans le sinistre avant que les pompiers parviennent à l'éteindre.