La prochaine édition de la Traversée du lac Saint-Jean à vélo est compromise

Il devenait de plus en plus difficile pour la Véloroute des Bleuets de solliciter les partenaires financiers à la fois pour le circuit cyclable et pour la Traversée du lac Saint-Jean à vélo.

Un groupe s'active présentement pour que la septième édition ait lieu, mais le temps presse, car la traversée s’organise habituellement en février.

Le coordonnateur de la dernière traversée, Simon Ouellet, évalue la possibilité de regrouper quatre événements cyclistes du Lac-Saint-Jean dont la traversée et le Raid Boréal, axé sur le vélo de montagne.

Événement touristique

C'est un événement très important chez nous au niveau touristique. C'est certain que de passer une année, des fois, il y a des gens qui perdent des habitudes et on a beaucoup moins de visibilité , pense le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval, Olivier Leroux, souligne l'importance d'un tel événement pour les entreprises du coin. C'est en plein mois de février. On revient des fêtes. L'économie est un petit peu moins bonne. C'est l'hiver, les gens restent plus chez eux , remarque-t-il.

Le coordonnateur de la dernière édition et le directeur général de la Véloroute des Bleuets préfèrent attendre avant de commenter le dossier.

D'après le reportage de Mélissa Paradis