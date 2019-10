Tirs croisés entre Scheer et Bernier dans la région de Québec

Interrompu à trois reprises durant son court discours par les cris des militants rassemblés en Beauce, le chef conservateur est venu soutenir sur le terrain son candidat, Richard Lehoux, qui livre une lutte serrée au chef du Parti populaire. Le choix est clair pour la Beauce et ce choix est Richard Lehoux! , a lancé Andrew Scheer.

Je sais que grâce à son travail acharné, la circonscription de Beauce va encore une fois voter conservateur , a-t-il dit, répétant ensuite l'importance d'élire un gouvernement conservateur majoritaire plutôt qu'une coalition formée par les libéraux de Justin Trudeau et les néo-démocrates de Jagmeet Singh.

Non seulement le Parti conservateur compte sur ce siège pour faire pencher la balance de son côté, alors que le scénario d’un gouvernement minoritaire se dessine à l’horizon, mais il entend aussi défaire Maxime Bernier, qui a claqué la porte du parti quelques mois après avoir perdu par une mince marge la course à la chefferie du PCC.

Je sais que la région a été touchée par les inondations et c’est une autre raison pour vous donner un député qui va travailler pour son monde, et non un député qui travaille uniquement sur ses ambitions personnelles.

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada