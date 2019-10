Plus de 149 000 personnes ont voté par anticipation en Saskatchewan

Plusieurs facteurs auraient contribué à cette augmentation du nombre de votes par anticipation dans la province, dont la prolongation des heures d'ouverture des bureaux de vote, estime la conseillère régionale en relations médias d'Élections Canada, Marie-France Kenny.

Elle note également que le nombre plus élevé de bureaux de vote par anticipation aurait aussi pu contribuer à cette hausse. En effet, alors qu'en 2015 on comptait 4946 bureaux de vote par anticipation, il y en avait 6135 cette année.

Cependant, ces chiffres ne sont encore que des estimations. « On peut comparer des chiffres et des chiffres, mais on ne sait toujours pas combien d'électeurs admissibles il y a, de votes admissibles », précise Marie-France Kenny.

« À Élections Canada, on retient évidemment que le vote par anticipation est de plus en plus populaire », poursuit-elle. « On voit que c'est de plus en plus prisé » en particulier chez les jeunes familles qui ont peut-être moins le temps d'aller voter en semaine, estime Mme Kenny.

Votes par anticipation selon les circonscriptions : Battlefords–Lloydminster : 8734

Cypress Hills–Grasslands : 8470

Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill : 5045

Sentier Carlton–Eagle Creek : 11 524

Moose Jaw–Lake Centre–Lanigan : 10 181

Prince Albert : 9586

Regina-Lewvan : 14 394

Regina–Qu'Appelle : 9205

Regina–Wascana : 13 572

Saskatoon–Grasswood :14 710

Saskatoon–University : 14 816

Saskatoon-Ouest : 11 930

Souris–Moose Mountain : 9264

Yorkton–Melville : 7612

Mardi, Élections Canada a indiqué que 4,7 millions d'électeurs canadiens ont voté par anticipation, une augmentation de 29 % par rapport à 2015.