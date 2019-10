Portes ouvertes sur les locaux désuets de la Maison des sans-abri

Au lieu d’organiser la traditionnelle Nuit des sans-abri, les responsables de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi ont décidé d’ouvrir les portes de l’établissement au public. Le but est de sensibiliser la population et les élus aux besoins criants de l’organisme.

La Maison compte 25 lits, mais reçoit fréquemment jusqu'à 30 personnes.

De plus, la bâtisse qui accueille les itinérants aurait besoin de travaux sur la toiture, en plus des travaux de fenestration, d'aération et de plomberie.

Le débordement est présent depuis longtemps, le sous-financement aussi. La bâtisse qui nous héberge, elle est malade. Michel St-Gelais, responsable de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Plus d'une trentaine de villes au Québec organisent la Nuit des sans-abri vendredi.

Déménagement à venir

La ministre Andrée Laforest affirme qu'un projet est sur la table avec un organisme à but non lucratif pour déménager la Maison. Je peux juste vous dire que, oui, ce serait avec un programme dans mon ministère à moi qu'on est allés chercher. L'hiver arrive bientôt, c'est une préoccupation pour moi , assure-t-elle

Avec le déménagement qu'on espère dans milieu plus approprié, on va pouvoir évaluer plus leurs réels besoin s, lance de son côté le conseiller municipal du secteur Simon-Olivier Côté.

D'après le reportage de Claude Bouchard