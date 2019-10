Inauguration de la nouvelle clinique de proximité Cloutier à Cap-de-la-Madeleine

Sous le même toit seront réunis des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées, des travailleurs sociaux, un kinésiologue, un inhalothérapeute, un nutritionniste et des médecins de famille.

Horaire de la clinique (dès le 21 octobre 2019) Lundi au vendredi : 8 h à 20 h

Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

Selon le CIUSSS MCQ, plus de 1500 patients orphelins du secteur Cap-de-la-Madeleine auront maintenant un médecin de famille puisque cinq nouveaux médecins feront leur entrée à la clinique. Les patients seront graduellement pris en charge au cours des prochaines semaines et recevront une lettre à ce sujet.

Certains médecins travaillent dans d’autres cliniques, d’autres milieux, ils vont venir, en plus de leur clientèle, faire des services ici , explique Karine Lampron, directrice adjointe des services de santé primaire au CIUSSS MCQ.

Quand on vient dans une urgence, on a un problème de santé ponctuel et on peut revenir encore et encore, dit-elle. Les gens qui vont venir, on veut s’assurer qu’il y a quelqu’un qui réponde à leur problématique de santé.

Karine Lampron, directrice adjointe des services de santé primaire au CIUSSS MCQ Photo : Radio-Canada

On vient de s’assurer que c’est le meilleur professionnel qui répond à notre problème de santé! Karine Lampron, directrice adjointe des services de santé primaire, CIUSSS MCQ

Madame Lampron assure que les médecins auront assez de temps pour voir tous leurs patients. Le modèle de la clinique est fait pour que tout le monde puisse avoir accès.

Se concentrer sur l'avenir

De son côté, Niki Demers, infirmier praticien, est très optimiste pour la suite des choses.

Je pense que c’est un hyper beau projet. Tant pour la profession d’infirmier que pour les autres professionnels de la santé pour démontrer que la population n’a pas toujours besoin d’un rendez-vous d’ordre médical. Qu’elle peut être traitée sans nécessairement voir un médecin.

Niki Demers est infirmier praticien. Photo : Radio-Canada

Le but, ce n’est pas de voler du travail aux médecins, c’est de travailler à donner une accessibilité à la population. Niki Demers, infirmier praticien