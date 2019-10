Élections fédérales : c’est l’heure de se rendre aux urnes

L’Alberta compte 2 981 599 personnes qui peuvent se prévaloir de leur droit de vote à ces 43e élections fédérales, selon Élections Canada. Cependant, plus de 578 000 d'entre eux ont voté par anticipation soit une augmentation de 59 % par rapport aux précédentes élections. Une augmentation qui s'explique en partie par plus de bureaux et d’occasions de vote en 2019.

Taux de participation en Alberta aux élections fédérales : 2015 : 64,5 %

2011 : 55,8 %

Le b.a.-ba du vote

Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h 30 à 19 h 30 en Alberta. Les horaires varient en fonction des provinces et des territoires pour s’assurer que les résultats seront connus en même temps partout au Canada.

Les électeurs doivent se munir de leur carte d’électeur et d’une pièce d’identité, soit d’un permis de conduire ou de toute carte délivrée par un gouvernement et comportant photo, nom et adresse actuelle. D’autres options (Nouvelle fenêtre) sont toutefois possibles si vous ne possédez pas de pièce d’identité répondant aux critères d’Élections Canada.

Même si vous n’avez pas reçu de carte d’électeur, il est possible de s’inscrire directement au bureau. Pour accélérer les choses, les électeurs peuvent remplir un certificat d'inscription en ligne et le présenter aux bénévoles du bureau de vote.

Si vous ne savez pas où aller voter, le site web d’Élections Canada (Nouvelle fenêtre) vous permet de trouver votre bureau de vote à partir de votre code postal.

La carte politique de l’Alberta

Au moment du déclenchement des élections, le Parti conservateur détenait 28 sièges à la Chambre des Communes. Le Parti libéral n’avait plus que trois sièges puisque le représentant de la circonscription de Calgary Skyview a quitté le parti en 2017 après des allégations avérées de harcèlement sexuel. Le Nouveau Parti démocratique n’avait qu’une députée dans la circonscription d’Edmonton Strathcona, Linda Duncan, qui ne se représente pas.

Avec un peu de difficultés, les cinq partis principaux ont réussi à présenter un candidat dans chacune des circonscriptions de la province. Le parti vert a cependant exclu celui qui allait le représenter dans Edmonton-Strathcona, Michael Kalmanovitch, après qu’il ait apporté son soutien à une autre formation politique. Cela porte le nombre de candidats totaux en Alberta à 169.