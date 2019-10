Pourquoi est-ce si difficile de prévoir l’évolution des ouragans?

Comme on l’a constaté avec Dorian cet automne, les prévisions de trajectoire d’ouragan comprennent toujours un certain degré d’incertitude, et ce, même en 2019. Des populations entières surveillent d’heure en heure les changements quant à l’endroit où passera l’oeil de l’ouragan; une bifurcation peut faire toute la différence pour les secteurs touchés.