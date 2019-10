Droit de vote des personnes en situation d'itinérance

Tout citoyen canadien, âgé de plus de 18 ans, peut se prévaloir de son droit de vote.

Les personnes en situation d'itinérance peuvent être inscrites à la liste électorale au centre d'hébergement ou à l'organisme communautaire qu'ils fréquentent.

Les ressources d'hébergement d'urgence de la Mauricie ont d'ailleurs déjà donné leur carte d'électeur à leurs résidents.

Le directeur de scrutin pour la circonscription de Trois-Rivières, Robert Ricard, estime qu'il est important de tout mettre en oeuvre pour que tous citoyens canadiens puissent voter. On doit le reconnaître avec une photo et on doit avoir une preuve d'adresse.

Or, peu de personnes dans ce contexte se prévalent de ce droit. Le directeur de scrutin estime que cinq personnes en situation d'itinérance ont voté lors du vote par anticipation.