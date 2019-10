Élection fédérale : ce que vous devez savoir pour voter

Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus ont le droit de vote au pays. Pour ce faire, les électeurs saskatchewanais doivent se présenter dans un des bureaux de vote de leur circonscription entre 7 h 30 et 19 h 30.

Selon Marie-France Kenny, la conseillère régionale en relations médias d'Élections Canada, les électeurs qui se présenteront jusqu’à 19 h 30 pourront voter même s’il y a de l’attente. Ceux qui arriveront après ne seront pas admis dans le bureau de vote.

Elle encourage toutefois les gens à se présenter le plus tôt possible le matin pour éviter les files d’attente et d’avoir tous ses documents prêts.

Les électeurs doivent être munis d’une pièce d’identité avec photo telle que le permis de conduire de la Société d'assurances de la Saskatchewan ou toute autre carte d'un gouvernement du Canada (fédéral, provincial, territorial ou local). Le document doit obligatoirement comporter le nom et l’adresse de l'électeur.

La pièce d'identité doit comporter une photo, le nom ainsi que l'adresse de l'électeur, sinon il lui faudra deux pièces d'identité. Photo : SGI

Habituellement, les citoyens sont déjà inscrits sur les listes électorales.Ceux qui ne le sont pas peuvent le faire le jour même. Il suffit de présenter sa pièce d'identité avec photo et donner son adresse pour s’inscrire ou mettre à jour ses informations.

Trois heures pour voter

Les personnes qui travaillent le jour de l’élection peuvent prendre jusqu'à trois heures pendant leur quart de travail pour aller voter. Ces heures doivent être rémunérées.

À Regina et Saskatoon, les services de transport en commun seront gratuits pour les électeurs qui se rendent dans leur bureau de vote.

À Regina, il suffit de télécharger un billet sur le site Internet de la Ville. Pour Saskatoon, il faut se rendre sur le site de Saskatoon Transit.

14 circonscriptions à combler

Au déclenchement des élections, le 11 septembre, la Saskatchewan comptait 10 circonscriptions représentées par des membres du Parti conservateur, dont le chef Andrew Scheer, dans Regina-Qu'Appelle.

Les libéraux détenaient la circonscription de Regina-Wascana.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), lui, en détenait deux, soit Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill ainsi que Saskatoon-Ouest.

Enfin Erin Weir, dans la circonscription Regina-Lewvan, représentait le Parti social-démocratique après son exclusion du NPD.

En 2015, le taux de participation dans la province s’est établi à 71,1 %.

Toutes les informations concernant le vote se retrouvent sur le site d'Élections Canada (Nouvelle fenêtre) .