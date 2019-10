Les TUAC syndiquent une première succursale de Juliette & Chocolat

Il s'agit d'un premier syndicat pour cette chaîne. C'est le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui représentera les 25 travailleurs concernés – 13 femmes et 12 hommes –, lesquels sont des serveurs, des cuisiniers et des baristas.

L'établissement visé par cette accréditation de la section locale 500 des TUAC est celui de l'avenue de Monkland, à Montréal.

La question des salaires aurait particulièrement motivé les travailleurs à se syndiquer, de même que la gestion du temps de travail, comme les pauses aux heures de pointe.

Les TUAC 500 comptent quelque 35 000 membres, qui sont concentrés dans les secteurs de l'alimentation et du commerce de détail, notamment les supermarchés et les quincailleries. Par ailleurs, les TUAC comptent plus de 55 000 membres au Québec.