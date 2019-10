Le Vatican lance un chapelet intelligent pour encourager les jeunes à prier

Le père Frédéric Fornos explique que l’Église a « voulu offrir un chapelet intelligent pour aider les jeunes à prier ». Photo : clicktoprayerosary.org

Le bracelet est composé de 10 perles noires. Il est résistant à l’eau et dispose d’une autonomie de quatre jours. Il est compatible avec l’application Click to Pray, offerte depuis le début de 2019 sur iPhone et sur les téléphones Android, qui propose des prières liées à différents événements religieux et divers contenus audiovisuels personnalisés.

Selon son site officiel, l’eRosaire incarne une façon innovante de prier le chapelet pour la paix dans le monde . Le père Frédéric Fornos explique dans une chronique du journal La Croix que l’Église a voulu offrir un chapelet intelligent pour aider les jeunes à prier .

L’eRosaire enregistre d’ailleurs certaines données sur la santé de ses utilisateurs et utilisatrices afin de [les] encourager à adopter un meilleur mode de vie , peut-on lire sur son site web.

L’appareil est vendu 99 €, ou environ 145 $ CA, sur les sites web italiens d’Acer et d’Amazon.

Ce n’est pas la première fois que le Vatican a recours à la technologie pour courtiser les jeunes. On pense notamment au pape François qui a ouvert son propre compte Instagram (Nouvelle fenêtre) en 2016 et au Vatican qui s’est servi de l’application Telegram pour publier des versets de l’Évangile aux fidèles lors du carême de cette même année.