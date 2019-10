Propos jugés islamophobes : le Parti vert du Québec demande le retrait d'Aline Bégin

Dans le groupe, on retrouve la candidate dans Abitibi-Témiscamingue Aline Bégin, qui a partagé en 2017 une publication du groupe Facebook «NON NON NON aux burqua et niquab en public».

Elle s'est excusée publiquement après les révélations du Journal de Montréal plus tôt cette semaine et a retiré la publication.

Aline Bégin souhaite maintenant passer à autre chose.