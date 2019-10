La nouvelle génération d’électeurs en répétition pour l’avenir

Le programme appelé Vote étudiant est organisé par CIVIX, un organisme dédié à développer les habitudes démocratiques chez les jeunes Canadiens. Ils sont appuyés dans ce projet par Élections Canada.

L’expérience est assez authentique avec des bulletins de vote, des isoloirs et des urnes. Les jeunes votent pour de véritables candidats dans les circonscriptions où se retrouvent leurs écoles.

L’enseignante Chantal Pek Piché a organisé l’événement pour le pavillon Monique-Rousseau de l'École canadienne-française : Le grand but était de leur montrer le processus de l’élection. On a une responsabilité comme Canadiens et Canadiennes de voter , explique-t-elle.

C’est également une occasion pour les élèves de réfléchir à différents enjeux électoraux et au processus démocratique.

Abiel Mutoni, élève à l'École canadienne-française Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Maintenant, je sais à quoi ça va ressembler quand je suis plus grand. Abiel Mutoni

Dominic Parker, élève à l'École St Elizabeth à Regina Photo : Radio-Canada

Ils [les politiciens] se bataillent beaucoup et ils sont un peu comme des [enfants de] troisième année, ou comme des petits enfants. Dominic Parker

Anne Mcgrane, élève à l'École canadienne-française à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Les changements climatiques, les adultes s’en fichent parce qu’ils vont être morts quand ça va être notre tour. Anne Mcgrane

Teni Onesanya, élève à l'École St Elizabeth à Regina Photo : Radio-Canada

On peut voter pour n'importe qui que nos cerveaux nous disent de voter et c'est notre choix. Teni Onesanya

Les résultats demeurent secrets jusqu’à la fermeture des bureaux de scrutin officiels le jour de l’élection le 21 octobre pour ne pas nuire à l’élection générale.