Doug Ford s’approprie un investissement déjà promis par les libéraux

Le projet comprend l’installation de près de 880 km de nouveaux câbles à fibre optique par voie aérienne et d’un câble souterrain qui traversera les cinq communautés de Nibinamik, Neskantaga, Eabametoong, Marten Falls et Webequie.

Ces communautés autochtones se trouvent dans la région du Cercle de feu, le plus important gisement de chromite jamais exploité au Canada. Photo : Première Nation Eabametoong

En 2017, le gouvernement fédéral a annoncé sa contribution de 37,1 M$ et l’ancien ministre libéral provincial Michael Gravelle avait également indiqué que l’Ontario verserait la somme de 30 millions de dollars.

Le député provincial de Kiiwetinoong et porte-parole néo-démocrate en matière d’Affaires autochtones, Sol Mamakwa, reconnaît que les communautés autochtones du Nord ont désespérément besoin d’une connexion à Internet à haute vitesse, un service considéré essentiel par ceux qui vivent dans des régions urbaines .

Nous apprécions chaque progrès dans le domaine , note-t-il.

Sol Mamakwa est député provincial de Kiiwetinoong. Photo : NPD

Doug Ford devra faire bien plus que de réannoncer du financement que le précédent gouvernement s’était engagé à débourser. Je ne sais pas pourquoi on doit refaire des conférence de presse pour annoncer le même financement encore et encore. Sol Mamakwa, porte-parole du NPD en matière d’Affaires autochtones

Le député NPD croit que l’annonce fait partie d’une stratégie qu’adopte le gouvernement progressiste-conservateur à quelques jours de l’élection fédérale.

Évidemment, avec l’élection qui aura lieu le lundi 21 octobre, il y a certainement quelque chose là-dedans et je ne suis pas certain du genre d’approche qui est prise par les candidats [conservateurs fédéraux]. On me dit qu’on ne les a pas beaucoup vus dans les communautés autochtones , indique M. Mamakwa, qui souhaite que le gouvernement se penche sur les nombreux besoins d'infrastructures dans les Premières Nations de la province.

Par courriel, la porte-parole du ministre ontarien des Affaires autochtones, Greg Rickford, explique que bien qu’il ait promis de financer le projet, le gouvernement de Kathleen Wynne n’a pas réservé les fonds et n’a fait aucun transfert aux communautés [visées] .

Des communautés satisfaites

Les leaders des communautés autochtones n’ont toutefois pas manqué de remercier le premier ministre Ford et son gouvernement.

Au point de vue du développement économique et communautaire local, un meilleur accès à Internet aidera les petites entreprises existantes et encouragera l’entrepreneuriat parmi nos membres. Bruce Achneepineskum, chef de la Première Nation de Marten Falls

Le chef Bruce Achneepineskum de la Première Nation de Marten Falls a rappelé que la technologie permettra un meilleur déroulement des activités minières dans la région et aura un impact sur l’économie. Photo : Radio-Canada / Jody Porter CBC

Les travaux de construction devraient débuter cet hiver.

Au total, 650 foyers et 28 établissements, dont des écoles, des bureaux de santé et des postes de police, devraient bénéficier du nouveau service.