La comédie culte Clueless de retour sous forme plus… mystérieuse

Ça a d'abord été un film, en 1995, puis une série, en 1996; la comédie pour ados Les collégiennes de Beverly Hills (Clueless) a marqué son époque, et la voici de retour sous forme de série dramatique, orbitant autour de la disparition de la richissime et populaire Cher Horowitz.

Le film et la série mettaient en vedette Cher, vivant dans un opulent manoir de Beverly Hills, et sa meilleure amie, Dionne Davenport. Dans cette relecture de l’univers rose bonbon de Cher, l’adolescente blonde disparaît sans laisser de traces, ce qui laisse les projecteurs braqués sur Dionne, qui doit résoudre le mystère de cette disparition tout en endossant le rôle de fille la plus populaire de l’école.

Selon Deadline, la série prendra place dans le Los Angeles de 2020 et sera une sorte de croisement entre Les collégiennes de Beverly Hills, le film Méchantes ados (Mean Girls), la série Riverdale et l’univers des vidéoclips de la chanteuse et rappeuse Lizzo.

Elle sera produite par CBS TV Studios et écrite par Jordan Reddout et Gus Hickey (Will & Grace, Man with a Plan). On ignore où la série sera présentée, mais elle aurait capté l’attention notamment de CW, le réseau de télévision qui diffuse Riverdale.