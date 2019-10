Scheer martèle qu'une hypothétique coalition PLC/NPD serait ruineuse

En campagne dans la circonscription néo-brunswickoise de Fredericton, convoitée par plusieurs partis, M. Scheer a présenté une vision apocalyptique des finances publiques sous une possible coalition PLC/NPD.

Cette coalition a été évoquée par le chef néo-démocrate Jagmeet Singh dimanche dernier, mais M. Trudeau n’a jamais confirmé qu’elle est dans ses plans, même si la perspective d'un gouvernement minoritaire alimente les conversations en fin de campagne.

Une coalition ferait un déficit de 40 milliards de dollars pour la seule première année. Pour payer ne serait-ce que la moitié de ce déficit sans fin, la coalition Trudeau-NPD devrait hausser la TPS de 5 % à 7,5 % ou couper complètement le Transfert canadien en matière de programmes sociaux , a-t-il prophétisé.

Un gouvernement dirigé par Trudeau avec le NPD qui mène le bal serait le pire résultat possible. Des taxes plus élevées, de plus gros déficits, moins d’emplois, moins d’investissements et encore moins d’argent dans vos poches. C’est la coalition que les Canadiens ne peuvent pas se payer.

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada