Nous sommes plus divisés qu’à n’importe quel autre moment dont je me souviens. Je sais qu’on a eu des référendums, mais le problème c’est que chaque province est traitée si différemment.

Nous n’agissons pas comme une nation , a-t-il lancé lors d'une mêlée de presse en marge de celle du chef conservateur fédéral Andrew Scheer, à Fredericton, vendredi matin.

Je ne sens pas que le Québec partage le même intérêt national que le reste du pays. Il devrait, car il profite du fait de faire partie du pays. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

M. Higgs croit que les milliards de dollars que le Québec reçoit en péréquation devraient être accompagnés d’obligations, notamment de faire place à des projets énergétiques. Il a dit apprécier le caractère unique du Québec, mais les Québécois doivent selon lui reconnaître d'où la valeur de l'argent provient .

Il estime aussi que le Québec est « l’enfant chéri » de la fédération, et ce, pas juste maintenant, c’est comme ça depuis toujours .

M. Higgs était sur place pour appuyer Andrew Scheer en vue de l'élection du 21 octobre. Le premier ministre néo-brunswickois a reconnu que s’il perd son pari et que les libéraux sont reportés au pouvoir, il sera difficile pour lui de coopérer avec Justin Trudeau.

Comment travailler avec lui? C’est une bonne question , a-t-il laissé tomber. Je vais trouver une façon de travailler avec lui, mais ça ne sera pas facile.

Justin Trudeau a fait campagne à Whitby, en Ontario, vendredi. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Nous allons toujours travailler pour le bien des citoyens avec tous nos partenaires et tous les premiers ministres à travers le pays , lui a répondu Justin Tudeau, qui faisait campagne, à Whitby, en Ontario.

Au cours des quatre dernières années, [en travaillant] avec les provinces, on a pu livrer sur les investissements en infrastructures, pour la lutte contre les changements climatiques, [...] pour signer des accords sur la santé, pour faire des investissements, y compris au Nouveau-Brunswick , a assuré le chef du Parti libéral du Canada. Et on va continuer de mettre les personnes, les citoyens au Nouveau-Brunswick et à travers le pays, au cœur de nos investissements.

M. Trudeau a aussi réitéré certains reproches au premier ministre néo-brunswickois : Je pense que M. Higgs devrait défendre les droits des femmes et assurer l’accès à l’avortement pour toutes les femmes au Nouveau-Brunswick. Nous allons travailler pour nous assurer que, même sous un gouvernement conservateur, les droits des femmes sont défendus.

Il a également souligné que les politiciens conservateurs comme Blaine Higgs et Doug Ford se trompent en pensant qu’on n’a pas besoin de s’attaquer aux changements climatiques .