Inauguration du Centre multisport Desjardins des Îles-de-la-Madeleine

Après plus de 13 ans d’attente, le projet de centre sportif de l’archipel est enfin inauguré. Jeudi soir, 1200 personnes se sont déplacées pour assister à la cérémonie officielle du complexe de 15,9 millions de dollars.

Nous avons surtout de quoi être extrêmement fiers de chacun de nous. Bienvenue chez vous! a lancé le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Ses mots qui ont suscité une vague d'applaudissements.

Le spectacle d'inauguration présentait de nombreuses chorégraphies qui représentaient différents sports pratiqués aux Îles. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Après les activités protocolaires, les spectateurs ont pu assister au spectacle d’ouverture.

Le spectacle était composé d'artistes de tous les âges. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le nouveau centre possède deux patinoires et est équipé de quelques particularités. Il y a notamment un anneau de course surélevé qui permet la marche ou la course à pied à l’abri du vent.

Il y a aussi un système de récupération de chaleur qui permet de faire fondre la neige récupérée par la surfaceuse. Également, il permet de préchauffer les espaces publics explique le directeur de l'ingénierie, Jean-Hubert Ça reste tempéré. Les gens sont ici et sont agréablement surpris du confort à l’intérieur des espaces comparés aux anciens arénas.

« C'est un beau projet, à la hauteur des Madelinots, pas trop et en même temps bien. » « C'est vraiment superbe. On va passer du bon temps à l'aréna cet hiver. » « J'ai beaucoup aimé la patinoire. J'ai trouvé qu'elle était plus grosse que celles de Fatima et de Havre-aux-Maisons. » « On a 40 ans de retard. S'il avait été construit, il y a 40 ans, on en aurait profité un peu plus. »

« C’est vraiment superbe. On va passer du bon temps à l’aréna cet hiver. » Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

« J’ai beaucoup aimé la patinoire. J’ai trouvé qu’elle était plus grosse que celles de Fatima et de Havre-aux-Maisons. » Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

« On a 40 ans de retard. S'il avait été construit, il y a 40 ans, on en aurait profité un peu plus. » Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Surplus de coûts?

Le maire Lapierre refuse de parler de surplus de coûts même si le projet a coûté 200 000 dollars de plus que prévu.

Il explique que les commanditaires ont aussi été plus généreux que prévu. L’objectif d’un million de dollars a été dépassé de 500 000 $.

Les responsables ont donc décidé d’ajouter, par exemple, un plancher spécial pour recouvrir l’anneau de course afin de prévenir des blessures aux coureurs, l’aire de rencontres publiques a été aussi isolée de vitres, un isolant pour limiter le bruit a aussi été ajouté aux bandes des patinoires.

M. Lapierre ajoute que la part des contribuables ne sera pas augmentée. Le contrat a été respecté à la lettre, mais en court de route, le conseil municipal a décidé, compte tenu des commandites qui arrivaient, de payer des équipements supplémentaires pour peut-être un peu plus de confort à la population, aux utilisateurs.

Environ 1200 spectateurs étaient présents à l'inauguration du Centre multisport Desjardins Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le nouveau centre remplace deux arénas chers aux cœurs des Madelinots. Ils ont dû se résigner à détruire celui de Havre-aux-Maisons qui fera place à un espace multigénérationnel.

L'avenir de l'aréna de Fatima n'est toujours pas décidé. La Municipalité va lancer un appel d’offres. S’il n’y a aucune réponse, il sera démoli.