Des voies de fait mènent à des arrestations en matière de stupéfiants à Malartic

En se rendant dans une résidence de la 3e Avenue pour arrêter deux hommes suspectés de voies de fait survenues quelques jours auparavant, les policiers sont tombés sur d'importantes quantités de drogues.

Ils ont saisi plus de 2580 comprimés de méthamphétamine, environ 50 grammes de cocaïne, du matériel servant à la vente de stupéfiants et plus de 1000 $ en devises canadiennes.

Sylvain Lizotte, 39 ans, et Sonny Vincent, 26 ans, ont comparu et demeurent détenus en attendant la suite des procédures judiciaires.