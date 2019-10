Jour de vote au pays : les Manitobains se rendent aux urnes

C'est la deuxième fois cet automne que les électeurs de cette province des Prairies se rendent aux urnes, après avoir reporté au pouvoir le Parti progressiste-conservateur dans l’élection provinciale du 10 octobre.

En campagne depuis le mois d’août, les bénévoles des partis ont été grandement sollicités et, dans certains cas, les candidats aux élections fédérales ont senti les effets d’une certaine fatigue, tant parmi leurs troupes que chez les électeurs, moins enclins à engager des conversations lors de porte-à-porte.

Le vote de 6000 personnes déplacées

Les milliers de personnes évacuées en raison de la tempête de neige qui s’est abattue sur le Manitoba le 11 octobre pourront voter à l’Université de Winnipeg. Élections Canada y a aménagé un bureau de vote spécial qui rassemblera en un seul endroit 13 bureaux de vote.

Les personnes évacuées à la suite de la tempête du 11 octobre peuvent voter à l'Université de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Darren Bernhardt

Élections Canada travaille avec la Croix-Rouge ainsi qu'avec les chefs des Premières Nations évacuées pour la tenue du vote.

Les personnes qui sont restées dans leur communauté après la tempête pourront, quant à elles, se rendre au bureau de vote inscrit sur leur carte d'électeur.

Les mises à jour sur des changements d’horaire et des fermetures de bureaux de vote sont publiées sur le site web d’Élections Canada. Les électeurs peuvent aussi appeler le 1 800 463-6868 pour avoir plus d’information.

Des candidats et des électeurs

Au moment du déclenchement des élections, le Parti conservateur détenait 5 des 14 circonscriptions manitobaines, les libéraux en avaient 7, et le NPD, 2.

Au Manitoba, 85 personnes se portent candidates pour ces élections fédérales. Les cartes suivantes montrent qui sont les candidats dans les circonscriptions dans et en dehors de Winnipeg.

Comment voter

Les électeurs inscrits sur la liste électorale devraient avoir reçu une carte d’électeur qui indique où et quand voter. Il suffit d’apporter cette carte et des pièces d’identité (un permis de conduire par exemple) au bureau de vote. La liste des pièces d’identité admissibles peut être consultée ici (Nouvelle fenêtre) .

Les cartes d'électeurs comme celle-ci fournissent les renseignements nécessaires pour savoir où voter. Photo : Radio-Canada

Les électeurs qui n’ont pas reçu de carte ou dont la carte comporterait des erreurs peuvent mettre à jour leurs renseignements à leur bureau de vote.

Si vous ne savez pas où aller voter, le site web d’Élections Canada (Nouvelle fenêtre) vous permet de trouver votre bureau de vote à partir de votre code postal.

A le droit de voter : tout citoyen canadien

qui a au moins 18 ans le 21 octobre

qui peut prouver son identité et son adresse

Votre carte d’électeur vous indique aussi si votre bureau de vote est accessible aux personnes ayant un handicap. Vous pouvez communiquer avec Élections Canada pour des questions relatives à vos besoins en matière d’accessibilité, au 1 800 463-6868 ou au 1 800 361-8935 (ATS).

Taux de participation aux élections fédérales, au Manitoba 2011 : 59 %

2015 : 66 %

Nombre d’électeurs inscrits au Manitoba pour l'élection de 2019 : 908 317

Heures d'ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h 30 à 20 h 30, lundi, dans l’ensemble de la province.

Les heures de vote varient selon les régions du pays pour que la majorité des résultats puissent être connus à peu près au même moment partout au Canada.

Ainsi, dans les provinces de l’Atlantique, on pourra voter de 8 h 30 à 20 h 30, tandis que les électeurs qui sont dans les fuseaux horaires de l’heure de l’est ou de l’heure des Rocheuses voteront de 9 h 30 à 21 h 30 et de 7 h 30 à 19 h 30 respectivement. On votera de 7 h à 19 h en Colombie-Britannique (Heure du Pacifique).