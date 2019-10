Les politiques de Doug Ford ont-elles une influence sur l'élection fédérale?

Dans ce contexte, la Boussole électorale a voulu connaître l'opinion du public et a posé la question : Est-ce que les politiques de Doug Ford en Ontario vous ont rendu plus ou moins susceptible de voter pour le Parti conservateur du Canada lors des élections fédérales qui arrivent?

Selon les réponses de plus de 22 000 personnes triées en fonction de leurs intentions de vote, une majorité d'électeurs (53 %) qui comptent voter pour le Parti conservateur ont répondu ni plus ni moins , les politiques du gouvernement Ford n'ayant donc pas d'influence sur leur choix.

Ces répondants semblent aussi voir été influencé plus positivement que négativement par les politiques de Doug Ford. En effet, 27 % d'entre eux sont un peu (11 %) ou beaucoup (16 %) plus susceptibles et 18 % sont un peu (13 %) ou beaucoup (5 %) moins susceptibles de voter pour le Parti conservateur le 21 octobre.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les résultats de la Boussole électorale en fonction des intentions de vote Photo : Radio-Canada / Vox Pop Labs

Une grande majorité des répondants qui disent avoir l'intention de voter pour le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique (NPD) ou le Parti vert affirment être beaucoup moins susceptibles de changer leur opinion et de voter pour le Parti conservateur. Leur proportion est évaluée à 77 % pour les électeurs qui comptent voter pour les néo-démocrates, 76 % pour ceux qui veulent voter pour les libéraux et 69 % pour ceux qui choisissent les verts.

Dans l'ensemble du Canada

Lorsque l'on se penche sur les résultats à l'échelle nationale, sans faire de distinction d'appartenance politique, la majorité des répondants (51 %) se dit beaucoup moins susceptibles de voter pour le Parti conservateur en raison des politiques du gouvernement ontarien. 12 % des répondants se disent un peu moins susceptibles pour le PC en raison des politiques du gouvernement Ford.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les résultats de la Boussole électorale sur l'ensemble du Canada. Photo : Radio-Canada / Vox Pop Labs

L'effet Doug Ford est aussi plus négatif chez les femmes que chez les hommes. 61 % de femmes affirment être beaucoup moins susceptibles de voter pour le Parti conservateur contre 41 % d'hommes. Les différences entre les générations sont peu marquées, même si la proportion de personnes âgées de 18 à 34 ans disant être beaucoup moins susceptible de voter pour le Parti conservateur est la plus haute avec 55 % contre 49 % pour les 35-54 ans et 47 % des 55 ans et plus.

Ensuite, les personnes qui affirment ne pas avoir été influencées par les politiques du premier ministre ontarien représentent 24 % des répondants. Dans ce groupe, il y a davantage d'hommes (31 %) que de femmes (17 %). 27 % des 35-54 ans et des 55 ans et plus ont répondu être ni plus ni moins influencés contre 19 % des 18-34 ans.

Les personnes qui affirment être un peu plus susceptibles ou beaucoup plus susceptibles de voter pour le Parti conservateur du Canada représentent respectivement 4 % et 7 % des répondants. 2 % de personnes qui se sont prêtées au jeu de la Boussole électorale disent par ailleurs ne pas avoir de réponse à la question.