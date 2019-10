Échangeur Turcot : l'autoroute 15 sud à éviter toute la fin de semaine

La circulation sera impossible sur l'A-15 sud toute la fin de semaine entre l’échangeur Turcot et l’autoroute Bonaventure alors qu'une seule voie sera ouverte en direction nord. Les travaux dans l’échangeur de l’A-30 et de l’A-10 à Brossard causeront aussi des maux de tête.

Commençons par l’échangeur Turcot, où les travaux de reconstruction de la structure vont bon train en prévision d’une réouverture complète l’an prochain.

Mais en attendant, l’autoroute 15 sera complètement fermée vers le sud de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h entre la sortie 63-E dans l’échangeur Turcot et l’autoroute Bonaventure (A-10 sud).

Les bretelles suivantes seront aussi fermées dans l’échangeur selon le même horaire :

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 sud (vers l'île des Sœurs et le pont Samuel-De Champlain)

La bretelle qui conduit de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 nord (Décarie)

La bretelle qui mène de la route 136 ouest (A-720) à l'autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval et le pont Honoré-Mercier)

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'autoroute 15 sera fermée tout le week-end vers le sud entre l'échangeur Turcot et l'autoroute Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Fermeture d’un tronçon de la 20 ouest

L’autoroute 20 ouest sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi matin 5 h entre la sortie 65 (pour le boulevard Angrignon et la rue Saint-Jacques) et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

La voie de desserte de l’autoroute sera également fermée selon le même horaire, mais en direction est seulement.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi soir 23 h 59 à lundi matin 5 h dans l'échangeur Angrignon. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Couloir du pont Samuel-De Champlain

Seulement une voie sera ouverte sur l’autoroute 15 vers le nord de vendredi soir 22 h à lundi matin 5 h entre le pont de L'Île-des-Sœurs et l'avenue Atwater.

L'entrée du boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 61 (avenue Atwater) seront aussi fermées selon le même horaire.

Il est aussi à noter que la sortie 4 de l’autoroute 10 est pour le boulevard Gaétan-Laberge et l’A-15) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur de l'A-30 et de l'A-10

De l’autre côté du fleuve, à Brossard, l’autoroute 10 ouest sera fermée entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l'entrée de la bretelle de la route 132.

Dès 22 h vendredi, les entrées pour l’autoroute 10 ouest des boulevards Milan et Taschereau seront fermées.

Fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40

De vendredi 23 h à lundi matin 5 h, la voie de desserte de l’autoroute 40 sera fermée vers l’est entre l'avenue André et l'entrée des boulevards Henri-Bourassa/Hymus.

Il est à noter que l’entrée du boulevard Saint-Régis et la sortie 58 de l’autoroute 40 est seront fermées dès 22 h.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont la construction avait débuté en 1963, a été inauguré en 1967. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La circulation vers le sud sera complètement interrompue dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de samedi 23 h à dimanche matin 9 h entre la sortie 4 de l’autoroute 25 sud et la route 132, sur la Rive-Sud.

Il est à noter que l’entrée de l’avenue Souligny vers l’est et l’entrée des rues Tellier et des Futailles seront aussi fermées dès vendredi soir 22 h 30.

Travaux d'urgence au centre-ville de Montréal

Au centre-ville de Montréal, il ne faut pas oublier le vaste chantier qui s’amorcera cette semaine sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Guy ainsi qu’à l’intersection des rues Saint-Jacques et de la Cathédrale pour le remplacement d’urgence de portions de la conduite principale d’eau potable qui alimente plus de 1,2 million de Montréalais.

Ces importants chantiers seront actifs pendant plusieurs semaines et peut-être même jusqu’au printemps prochain.