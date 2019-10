Le trajet du train de Charlevoix coupé par la tempête

Le train de Charlevoix ne peut pas se rendre jusqu'à La Malbaie en raison des dégâts causés par la marée et les forts vents d'hier .

La marée a endommagé les pierres qui supportent les rails. Quelques arbres sont aussi tombés sur la voie ferrée.

Avec les grands vents, les vagues et la marée montante, ça a grugé un petit peu le ballast qui soutient la voie ferrée. On se doit de sécuriser certains endroits pour assurer la sécurité des passagers et des équipes , explique le directeur des opérations du Train de Charlevoix, Mario Audet.

Le secteur le plus touché se trouve entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie. Les trains vont donc arrêter à Baie-Saint-Paul, jusqu'à nouvel ordre.

Entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, il y a quelques endroits où il y a eu de l'érosion. Il y a aussi eu un petit bris du côté de Québec, qui a occasionné un léger retard ce matin. Les opérations reprennent de façon normale entre Québec et Baie-Saint-Paul dès cet avant-midi , mentionne Mario Audet.

Si tout se déroule comme prévu, la direction du Train de Charlevoix estime que le service jusqu'à La Malbaie pourra être rétabli à compter de vendredi soir.