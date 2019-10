Il manque toujours des médecins de famille en Outaouais

En marge de l’assemblée générale annuelle de l’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec qui a lieu à Gatineau, Louis Godin, président de la Fédération, demande une plus grande contribution des spécialistes en milieu hospitalier afin de résoudre la pénurie d’effectifs toujours évaluée à plusieurs centaines de médecins omnipraticiens dans l’ensemble de la province.

L’ajout d’autres professionnels, notamment d’infirmières, dans les cliniques médicales, un soutien administratif adéquat en établissement et un accès simplifié et amélioré aux consultations spécialisées et aux plateaux techniques seraient plus que jamais de mise afin d’assurer la pérennité de la qualité des soins médicaux dans la région , a déclaré Dr Louis Godin lors du point de presse vendredi.

Dans la région, c’est maintenant 82,5 % de la population qui est prise en charge par un médecin de famille, comparativement à 60,8 % en 2014.

Les médecins de famille du Québec ont répondu présents comme jamais au cours des dernières années en réussissant le tour de force de prendre en charge 1,1 million de patients supplémentaires tout en consacrant toujours près de 40 % de leur charge de travail à prodiguer des soins en milieu hospitalier , a mentionné le président Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Un nouvel hôpital pour l'Outaouais

Le Dr Godin ne croit pas que l’engagement du premier ministre François Legault, sur la construction d'un hôpital régional viendrait combler ce manque de médecins omnipraticiens.

C’est sur que si vous construisez un nouvel hôpital dans la région, 170 lits, ça va prendre des médecins de famille pour faire fonctionner la salle d’urgence, pour faire une certaine partie de l’hospitalisation. C’est sur que c’est une pression supplémentaire sur les effectifs , a précisé M. Godin.

