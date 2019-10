Un ingénieur à la retraite de VIA Rail, Wayne Coster, a pris la barre des témoins, vendredi matin, à l'audience d'arbitrage sur le sort des deux policiers qui ont abattu par erreur l'homme d'affaires Michel Vienneau à la gare de Bathurst, en janvier 2015.

Wayne Coster a expliqué qu'il marchait vers la locomotive du train de VIA Rail entré en gare quelques minutes plut tôt lorsqu'il a pris conscience d'une commotion dans le stationnement.

Il a vu un véhicule blanc percuter un banc de neige et un homme arriver en courant, arme à la main. L'homme était habillé en civil et a tiré une fois dans la vitre arrière du véhicule et plusieurs fois dans la vitre avant, côté conducteur, a-t-il décrit.

Wayne Coster, un ingénieur de VIA Rail à la retraite, témoignait vendredi matin à l'audience d'arbitrage sur le sort des deux policiers qui ont abattu par erreur Michel Vienneau, en janvier 2015, à la gare de Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Rien ne laissait deviner que l'homme était un policier, selon M. Coster. Il a crié « Sors du véhicule » avant de tirer le conducteur à l'extérieur de l'habitacle.

La scène avait l'air tout droit sortie d'un film, a-t-il dit. Il croyait qu'il pouvait s'agir d'un règlement de comptes de la mafia. Il a crié à son collègue Joseph Sutton - qui a témoigné jeudi - « Il n'y a pas de policier ici », mais celui-ci lui a montré une auto-patrouille qui arrivait dans le stationnement.

Michel Vienneau a été mortellement atteint par balle le 12 janvier 2015. L'homme de 51 ans était soupçonné à tort d'être un trafiquant de drogues.

Annick Basque et Michel Vienneau se trouvaient dans leur voiture à la gare de Bathurst le 12 janvier 2015 quand ce dernier a été abattu par des policiers qui croyaient à tort avoir affaire à un trafiquant de drogue. Photo : Facebook

Un enquêteur indépendant a recommandé le congédiement des policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau, qui sont en congé avec salaire depuis environ deux ans. L’audience d’arbitrage sur leur sort, qui est présidée par Joël Michaud, a commencé mercredi matin. Elle doit se poursuivre quelques jours.

En contre-interrogatoire, l'avocat de Mathieu Boudreau, T.J. Burke, a demandé à Wayne Coster si à sa connaissance, le véhicule conduit par Michel Vienneau avait renversé l'un des policiers. « Je n'ai rien vu de tel », a déclaré le témoin.

Michel Vienneau a été abattu lors d'une opération policière à la gare de Bathust, au Nouveau-Brunswick, en janvier 2015. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

T.J. Burke a ensuite relevé des contradictions entre le témoignage de M. Coster, vendredi matin, et celui qu'il a livré aux enquêteurs peu après le drame. Par exemple, au sujet de la vitesse à laquelle le véhicule de la victime roulait lorsqu'elle est entrée en contact avec le banc de neige. La voiture roulait vite, a déclaré M. Coster vendredi, ce qui ne cadre pas avec sa déclaration aux enquêteurs, selon T.J. Burke.

Jeudi, la conjointe de Michel Vienneau, Annick Basque, qui se trouvait avec lui dans la voiture au moment où il a été abattu, a témoigné. Elle a décrit les moments qui ont précédé le drame. Le couple revenait d'un voyage d'agrément en train à Montréal et venait de mettre sa voiture en marche dans le stationnement lorsqu'un véhicule, dans lequel prenaient place deux hommes en civil, leur a barré la route. Pris de panique, Michel Vienneau avait continué à rouler pour échapper aux hommes, a-t-elle dit, et c'est à ce moment-là que les coups de feu avaient retenti.

Jusqu'à 17 personnes pourraient être appelées à témoigner.

Avec les renseignements de Shane Magee et de Serge Bouchard