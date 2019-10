Deuxième vie pour le médicament à 1 million de dollars

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) donne un second souffle au développement du médicament Glybera, capable de soigner un gène défectueux en un seul traitement, mais qui a été retiré du marché l’an dernier parce qu'il n'était pas rentable.

Avec son prix de 1 million de dollars pour une dose, le médicament Glybera, résultant de l'une des plus grandes avancées scientifiques de l’histoire récente du Canada, est rapidement devenu le médicament le plus cher au monde.

Le Glybera traite un trouble génétique rare et potentiellement mortel appelé déficit en lipoprotéine lipase, ou LPLD. Le Canada compte le plus grand nombre de patients atteints du LPLDdéficit en lipoprotéine lipase au monde regroupé dans la région du Saguenay au Québec, où 200 personnes sur un échantillon d'un million d'individus en seraient atteints.

La Dre Danica Stanimirovic, dit avoir été sensibilisée à l'échec de la commercialisation du Glybera après avoir vu un reportage de CBC à ce sujet. Photo : Fournie par le CNRC

La directrice de la recherche et du développement en biosciences du CNRCConseil national de recherches du Canada , Dre Danica Stanimirovic, a choisi le Glybera comme premier projet d'un nouveau programme fédéral visant à développer des versions abordables de thérapies géniques.

Elle croit avoir la capacité de faire avancer le traitement afin qu’il soit offert au Canada, en créant de nouveaux modèles de partenariats publics et privés.

Le but ultime est de développer la capacité du Canada d'offrir des thérapies géniques. Dre Danica Stanimirovic. directrice de la recherche et du développement en biosciences du CNRC

Percée médicale et échec de l'industrie pharmaceutique

L'histoire du Glybera a commencé à l'Université de la Colombie-Britannique au début des années 1990, lorsqu'une équipe de chercheurs a mis au point une méthode pour soigner le gène défectueux et permettre aux patients atteints du LPLDdéficit en lipoprotéine lipase de mener une vie normale.

La société néerlandaise UniQure a obtenu le médicament sous licence et a effectué une série d’essais cliniques rigoureux. L’Agence européenne des médicaments l’a approuvé en 2012.

Lors de sa mise en vente en Europe en 2015, Glybera a rapidement fait les manchettes en tant que médicament le plus cher du monde, vendu au prix de 1 million de dollars pour la dose unique. Photo : Radio-Canada

Puisque le Glybera est un traitement unique dont les effets se font ressentir pendant des années, le prix de 1 million de dollars semblait raisonnable, disait à l'époque le responsable scientifique en chef d'UniQure, Dr Sander van Deventer.

Moins de deux ans plus tard, le médicament était retiré du marché après une seule vente commerciale.

Une attente frustrante pour les patients

Felix Lapointe, un adolescent de 10 ans de Repentigny, au Québec, avait cinq semaines lorsque sa mère a appris que son fils était atteint d'une maladie génétique potentiellement mortelle.

La mère de Felix, atteint du LPLD, est encouragée par le retour possible du Glybera, mais elle craint que l'attente soit encore longue avant les premiers essais cliniques. Photo : Radio-Canada

Comme il n’existe actuellement aucun traitement, il gère la maladie à l'aide d’un régime strict visant à réduire le risque d’attaques pancréatiques dangereuses.

Le retour possible du médicament est encourageant, dit Mme Potter, mais puisque les essais cliniques n'auront lieu que dans cinq ans, elle et son fils devront faire preuve de résilience et de patience.

