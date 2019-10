Un centre pour personnes âgées demande à OC  Transpo de rétablir les circuits d'autobus

La direction d'un centre pour personnes âgées sans but lucratif situé sur la rue Albert, The Good Companions d'Ottawa, affirme que le nombre de membres et de bénévoles a diminué depuis qu'OC Transpo a retiré tous les circuits d'autobus, sauf un, sur lesquels elle comptait pour s'y rendre.

Avant la semaine dernière, 14 trajets d'autobus s'arrêtaient devant le centre, près des plaines LeBreton. Il s'agit notamment du trajet bien établi de la 95, ainsi que d'autres autobus qui empruntaient le Transitway. Maintenant, seul le circuit 16 s'arrête au centre pendant la journée.

J'ai le cœur brisé , a déclaré Monique Doolittle-Romas, directrice générale de The Good Companions. Ils trouvent ça extrêmement difficile maintenant que nous avons une seule option, un autobus toutes les 30 minutes.

C'est de la folie, qui a eu cette idée pour les aînés? Agatha Phillips, 74 ans

Monique Doolittle-Romas, directrice générale de The Good Companions, soutient qu'elle se fait dire par des membres et des bénévoles qu'ils ne peuvent plus se rendre au centre situé sur la rue Albert à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Laurie Fagan

Selon Mme Doolittle-Romas, le centre offre des programmes de conditionnement physique, des cours d'art, des bingos et des repas chauds à 300 aînés par jour. Plus de la moitié, 56 %, des participants aux programmes de jour de semaine utilisent le transport en commun, venant de tous les coins de la ville, a-t-elle dit.

La station de train léger sur rail la plus proche, Pimisi, se trouve à environ 300 mètres sur la rue Booth.

Mme Doolittle-Romas a dit avoir entendu une cinquantaine de membres et de bénévoles lui dire que sans un meilleur service d'autobus, ils ne peuvent plus se rendre au centre. Elle demande à la Ville d'Ottawa d'ajouter d'autres autobus ou d'augmenter la fréquence de l'itinéraire restant.

Des trajets plus longs

Agatha Phillips, 74 ans, se rend normalement au centre avec le service de Para Transpo, mais quand son voyage de retour a été annulé jeudi, elle a attendu 25 minutes pour un autobus du circuit 16.

C'est insensé, et qui a eu cette idée pour les aînés? s'est questionné Mme Phillips. Si je tombe en hiver, j'aurai des ennuis.

Brenda Thompson, 73 ans, est bénévole et ambassadrice au centre The Good Companions depuis cinq ans.

J'ai été une sans-abri volontairement pendant près de 12 ans après la mort de mon mari parce que j'ai tout abandonné, y compris moi-même , a-t-elle dit. Les gens du centre m'ont littéralement sauvé la vie et je ne plaisante pas là-dessus.

Elle prend maintenant deux autobus et le TLR pour se rendre au centre, avec un temps de trajet d'une heure et 20 minutes. Le même trajet prenait 35 minutes auparavant.

C'est inacceptable , dit-elle. Je suis vraiment contrariée parce que nous sommes tous amis et que nous avons besoin les uns des autres. C'est comme une communauté dans cet immeuble.

OC Transpo recueille des commentaires

Mme Doolittle-Romas a déclaré qu'elle avait fait part de ses préoccupations aux représentants d'OC Transpo lors de la planification de la ligne de la Confédération, mais elle a accepté d'attendre pour voir comment fonctionnait l'arrimage avec les autobus.

Pat Scrimgeour, directeur des systèmes et de la planification d’OC Transpo, a indiqué dans un courriel qu'en plus du trajet 16, le circuit 85 de Bayshore a été modifié pour déposer les passagers à la station Pimisi.

Mme Doolittle-Romas a affirmé qu'il est facile pour une personne jeune de marcher 300 mètres de la station, mais que pour une personne âgée utilisant une canne ou une marchette, cela peut être difficile, surtout lorsque le temps froid va s'installer.

Je suis optimiste après avoir reçu jeudi, du bureau du maire Jim Watson, une convocation afin de rencontrer des représentants d'OC Transpo , a ajouté Mme Doolittle-Romas.

Nous devons garder les personnes âgées actives et engagées dans les cours de Zumba et d'art ou en prenant un repas , a fait remarquer Mme Doolittle-Romas. Vous ne voulez pas d'une personne âgée seule et isolée à la maison. Ça mène à la dépression et à des problèmes de santé. Ils méritent mieux que ça.

Avec les informations de Laurie Fagan