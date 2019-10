Des étudiants veulent lutter avec l’Université d’Ottawa contre le racisme systémique

Je suis satisfait. L’administration semblait beaucoup plus réceptive et ouverte à collaborer avec nous , s’est réjoui Jamal au terme de la rencontre.

Rappelons qu’une semaine après les excuses du recteur au sujet de l'incident, des associations avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer le manque de consultation de l’administration avec les communautés racisées.

Le recteur a fait des promesses, on verra s’il les tient. Jamal Koulmiye Boyce, étudiant à l'Université d'Ottawa

Judy El-Mohtadi, une élue du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa, s’est aussi réjouie de la rencontre avec le recteur. Le racisme est un problème systémique. On a besoin que tout le monde vienne ensemble pour discuter de ce problème et poser des actions concrètes , a-t-elle fait remarquer.

Judy El-Mohtadi est commissaire à l'équité du Syndicat étudiant de l'Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Les étudiants ont obtenu une réponse favorable à l'une de leurs revendications, celle de suggérer des représentants qui siégeront au Comité du recteur pour un campus exempt de discrimination.

Un forum public doit par ailleurs être organisé à la fin novembre pour que les étudiants puissent faire part de leurs préoccupations à l’administration en plus d’exprimer leurs propres expériences avec le racisme anti-noir ou la discrimination , selon Jayde Lavoie, présidente de l'Association des étudiants en études des conflits et droits humains. La date de ce forum reste à être déterminée.

Un second rapport attendu en novembre

Au début du mois, un rapport indépendant avait conclu que Jamal Koulmiye Boyce avait été victime de discrimination raciale lors de son interpellation et de son arrestation par des agents de sécurité.

Les étudiants attendent maintenant avec impatience la seconde partie du rapport de l'enquêtrice indépendante, qui examine encore les politiques et procédures des Services de protection et leur application de façon plus générale et leurs répercussions sur les membres des communautés racisées.

Une porte-parole de l’Université, Isabelle Mailloux Pulkinghorn, a indiqué dans un courriel que ce second rapport devrait être rendu public en novembre.

Nous pensons que ce rapport sera une ressource très utile pour avoir des recommandations spécifiques sur les Services de protection , a affirmé Jayde Lavoie, présidente de l'Association des étudiants en études des conflits et droits humains, en ajoutant du même souffle que les questions de racisme sur le campus ne se limitaient pas aux interactions avec les agents de sécurité.